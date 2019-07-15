Следствие попросило арестовать владельца "Нового потока" Мазурова

Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

"Он (Мазуров - прим. "РГ") подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - рассказали РИА Новости в Тверском районном суде Москвы.

Предпринимателю может грозить до 10 лет заключения.

Ранее в понедельник пресс-служба компании сообщила о том, что Мазурова задержали в одном из московских аэропортов, когда он возвращался из командировки.