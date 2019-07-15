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Смартфон Xiaomi за 5900 рублей стал самым продаваемым в России онлайн

15.07.2019,  
18:17
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания "Связной - Евросеть" подвела итоги онлайн-продаж смартфонов в России за первое полугодие 2019 года. За этот период жители нашей страны купили через интернет 2,2 миллиона устройств на общую сумму 41,2 миллиарда рублей.

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Средняя стоимость смартфона, проданного онлайн, по итогам полугодия составила 19100 рублей. Большинство продаж в штуках пришлось на бренды Xiaomi, Samsung и Honor, в деньгах лидирует Apple.

Три самых популярных смартфона, приобретенных россиянами в Сети:

- Xiaomi Redmi 6A (5842 рубля)
- Samsung Galaxy A50 (19990 рублей)
- Honor 8X (14990 рублей)

Три самых "денежных" смартфона:

- Apple iPhone XR 64 Гб
- Apple iPhone X 64 Гб
- Samsung Galaxy S10

Каждый шестой смартфон в первом полугодии был продан через интернет, отмечают в компании. При этом больше половины онлайн-продаж пришлось на фаблеты - устройства с экраном более 5,6 дюйма.

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