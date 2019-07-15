Смартфон Xiaomi за 5900 рублей стал самым продаваемым в России онлайн

Компания "Связной - Евросеть" подвела итоги онлайн-продаж смартфонов в России за первое полугодие 2019 года. За этот период жители нашей страны купили через интернет 2,2 миллиона устройств на общую сумму 41,2 миллиарда рублей.

Средняя стоимость смартфона, проданного онлайн, по итогам полугодия составила 19100 рублей. Большинство продаж в штуках пришлось на бренды Xiaomi, Samsung и Honor, в деньгах лидирует Apple.

Три самых популярных смартфона, приобретенных россиянами в Сети:

- Xiaomi Redmi 6A (5842 рубля)

- Samsung Galaxy A50 (19990 рублей)

- Honor 8X (14990 рублей)

Три самых "денежных" смартфона:

- Apple iPhone XR 64 Гб

- Apple iPhone X 64 Гб

- Samsung Galaxy S10

Каждый шестой смартфон в первом полугодии был продан через интернет, отмечают в компании. При этом больше половины онлайн-продаж пришлось на фаблеты - устройства с экраном более 5,6 дюйма.