СМИ: Саудовская Аравия разрешит женщинам пересекать границу без мужчин

Саудовская Аравия планирует ослабить строгие законы об опеке, что позволит женщинам путешествовать без разрешения мужчины-опекуна, сообщает Financial Times.

По словам Ахмада Аль-Омрана, автора статьи, такой шаг является частью усилий правительства по ослаблению социальных ограничений в патриархальном обществе. Данное решение, подтвержденное двумя высокопоставленными должностными лицами королевства, происходит на фоне растущего давления со стороны правозащитных организаций и ряда государств, усиливающегося после очередного случая побега саудовских женщин из страны.

Сообщается, что правительственному комитету было поручено пересмотреть закон о том, что мужчинам и женщинам до 21 года запрещается выезжать за пределы Саудовской Аравии без разрешения родителей или опекунов. Ожидается, что ограничения снимут в этом году не только для женщин, но и для мужчин старше 18 лет.

Такой шаг имел бы радикальное влияние на жизнь в консервативном королевстве, где женщины считаются гражданами второго сорта. Им по-прежнему необходимо разрешение родственника мужского пола для принятия важных жизненных решений, включая брак, развод и получение паспорта. Система также мешает женщинам обращаться за помощью по вопросам домашнего и сексуального насилия или выигрывать дела об опеке над детьми.

Наследный принц Саудовской Аравии и фактический правитель страны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд уже провел весомые социально-экономические реформы, затрагивающие, в том числе, и права женщин. Так, в 2018 году женщинам разрешили водить машину и посещать спортивные матчи. Более того, принц пообещал уравнять зарплаты мужчин и женщин.