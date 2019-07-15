Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России

Крупнейшие банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию наличных денег с банковских карт на кассах магазинов. Об этом сообщил замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

По его словам, сейчас такая услуга доступна лишь жителям малонаселенных пунктов в ряде регионов России. После распространения эксперимента на всю страну, удобство сервиса особенно оценят в небольших деревнях, рассказал Войлуков "Известиям".

Уточняется, что воспользоваться этой услугой можно будет лишь при условии совершения покупки, а торговые точки будут получать небольшую комиссию.

Расширение эксперимента поддержали в ЦБ, а также ряде банков и ретейлеров. Сообщается также, что Роспотребнадзор проверит, не станет ли внедрение данной операции нарушением прав потребителей.