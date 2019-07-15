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15.07.2019 16:20
Рубрика: Культура

"Союзмультфильм" создал Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино

Текст: Мария Воронова
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Киностудия "Союзмультфильм" учредила Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино. Среди ее главных задач - разработка новых проектов, которые оживят сегмент детского и молодежного кинематографа и выведут производство фильмов и телепередач для юных зрителей на новый уровень. Президентом Ассоциации стал руководитель "Союзмультклуба" и основатель "Академии развития детского кино и телевидения" Алексей Покровский, сообщает агентство РИА Новости.

Фото: Министерство культуры РФ
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Необходимость в создании учреждения возникла давно: на рынке детского и молодежного кинематографа остро ощущается нехватка контента, так как развлекательное семейное кино в полной мере запросам юных зрителей не отвечает. Задача же детского и молодежного кинематографа - научить, подсказать, заставить задуматься, провести грань между добром и злом. Алексей Покровский рассказал о том, как Ассоциация будет направлять индустрию в нужное русло.

По его словам, в ближайшее время будет принят целый комплекс мер: это и привлечение инвесторов, и финансовая поддержка тех, кто занимается этим сегментом кинематографии, и, разумеется, продвижение отечественных детских и молодежных фильмов. Кроме того, идут разговоры о создании ежегодной Национальной премии в области детского и молодежного кино и телевидения, а также в России может быть создан онлайн-кинотеатр таких фильмов, чтобы к ним всегда был доступ. Питчинг проектов намереваются проводить внутри Ассоциации.

Культура Кино и ТВ Анимация
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