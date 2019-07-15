"Союзмультфильм" создал Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино

Киностудия "Союзмультфильм" учредила Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино. Среди ее главных задач - разработка новых проектов, которые оживят сегмент детского и молодежного кинематографа и выведут производство фильмов и телепередач для юных зрителей на новый уровень. Президентом Ассоциации стал руководитель "Союзмультклуба" и основатель "Академии развития детского кино и телевидения" Алексей Покровский, сообщает агентство РИА Новости.

Необходимость в создании учреждения возникла давно: на рынке детского и молодежного кинематографа остро ощущается нехватка контента, так как развлекательное семейное кино в полной мере запросам юных зрителей не отвечает. Задача же детского и молодежного кинематографа - научить, подсказать, заставить задуматься, провести грань между добром и злом. Алексей Покровский рассказал о том, как Ассоциация будет направлять индустрию в нужное русло.

По его словам, в ближайшее время будет принят целый комплекс мер: это и привлечение инвесторов, и финансовая поддержка тех, кто занимается этим сегментом кинематографии, и, разумеется, продвижение отечественных детских и молодежных фильмов. Кроме того, идут разговоры о создании ежегодной Национальной премии в области детского и молодежного кино и телевидения, а также в России может быть создан онлайн-кинотеатр таких фильмов, чтобы к ним всегда был доступ. Питчинг проектов намереваются проводить внутри Ассоциации.