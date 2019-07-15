Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею

Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7. При прохождения пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в туристических целях.

В Twitter Посольства России в Республике Корея отмечается, что право иммиграционных властей отказывать во въезде предусмотрено двусторонним соглашением об отмене виз. Сейчас 16 россиян находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров. Планируется, что все они вернутся в Россию не позднее вторника. Подчеркивается, что российские дипломаты следят за ситуацией, оказывая содействие в скорейшем возвращении домой.

В консульском отделе российской дипмиссиии РИА Новости пояснили, что практика отказа во въезде - распространенное явление. Только с прибывающими на рейсах S7 таких случаев бывает более 50 каждый месяц. Однако отказ целой группе туристов - это редкость.