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Рубрика: В мире

Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею

Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7. При прохождения пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в туристических целях.

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В Twitter Посольства России в Республике Корея отмечается, что право иммиграционных властей отказывать во въезде предусмотрено двусторонним соглашением об отмене виз. Сейчас 16 россиян находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров. Планируется, что все они вернутся в Россию не позднее вторника. Подчеркивается, что российские дипломаты следят за ситуацией, оказывая содействие в скорейшем возвращении домой.

В консульском отделе российской дипмиссиии РИА Новости пояснили, что практика отказа во въезде - распространенное явление. Только с прибывающими на рейсах S7 таких случаев бывает более 50 каждый месяц. Однако отказ целой группе туристов - это редкость.

В мире Восточная Азия Южная Корея Правительство МИД
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