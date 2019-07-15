США хотят защитить американские артефакты на Луне

Новости

Гран-при конкурса "Славянский базар в Витебске" присужден Адильхану Макину 16:38
В Петербурге алиментщик заплатил 230 тысяч рублей за водительские права 16:38
"Сбербанк" признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова 16:35
Открыт новый род динозавров с утиным клювом 16:11
Открылась "горячая линия" для паломников к мощам святых Петра и Февронии 16:09
Под Воронежем ребенок погиб в карьере 16:06
Юрий Шатунов вышел из больницы 16:05
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме 16:03
Эксперт: сейчас делают слишком надежные автомобили 16:01
МГИК: Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы имеют право на обжалование решения 15:59
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево 15:56
Хоккейные клубы "Ростов" и "ШоуГан" выступят в ВХЛ 15:56
Черноморский флот оценил "помощь" НАТО в подготовке ко Дню ВМФ 15:55
Видео: Пьяный нарушитель в Иванове протаранил полицейский автомобиль 15:47
Беспилотный катер-камикадзе хуситов обнаружен в Красном море 15:39
Астрахань вошла в топ-5 лучших городов страны на День рыбака 15:39
Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Россию 15:38
Глава МГИК готов к встрече с кандидатами в рамках личного приема граждан 15:36
Ученые предложили насекомых в качестве полезной замены мясу 15:33
В Чечне проверят историю со слухами об украденной невесте 15:33
На шахте "Воркутинской" из-за сварочных работ произошел пожар 15:23
Опубликовано видео задержания членов ячейки "ИГ" в Ростовской области 15:20
В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами 15:17
На дне Ионического моря найдены 2500-летние артефакты 15:12
УАЗ "Буханка" получит новую опцию 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 15:22
Рубрика: В мире

США хотят защитить американские артефакты на Луне

Текст: Александр Саможнев
Управление науки и технологии США предложило проработать вопрос о защите артефактов на Луне и введении ограничений для деятельности других стран вблизи исторических американских объектов. По некоторым оценкам, на лунной поверхности находится порядка 169 тонн груза разного назначения.
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

"Юридические артефакты никак не защищены. Место посадки космического корабля "Апполон-11", следы ботинок астронавтов и луноходов могут разрушиться при появлении туристов, которые поднимут лунную пыль, режущую как стекло", - цитирует профессора права в университете Миссисипи Мишеля Хэнлона и основателя исследовательского фонда портал msn.

Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Фото: iStock
Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение

Ученый подсчитал, что на Луне находятся три марсохода, шесть американских флагов, десятки исследовательских зондов, успешно приземлившихся, либо потерпевших крушение, разного рода инструменты, а также фотоаппаратура. Он предлагает придать статус наследия артефактам, которые имеют ценность также с археологической точки зрения. "Нам нужна защита как от непреднамеренных, так и от преднамеренных действий", - уверен профессор.

По его словам, особенно много ценных предметов оставили впервые приземлившиеся на Луне 20 июля 1969 астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин. Они провели 22 часа в районе Моря Спокойствия. А затем при возвращении отказались от ступени лунного модуля, фотокамеры, ботинок, щипцов и разных памятных сувениров.

Напомним, впервые США озаботились защитой своего имущества на Луне в 2011 году. В докладе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) даются рекомендации по действиям других государств и коммерческих организаций в случае высадки на Луне, чтобы обеспечить сохранность американской собственности.

По оценкам российских экспертов, США подводят юридическую базу для закрепления "технических норм", обязательных для соблюдения всеми, кто планирует отправиться на Луну. При этом стремятся подменить национальным законодательством нормы международного космического права.

В мире США Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Россиянам готовят дополнительный выходной
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России