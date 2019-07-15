США хотят защитить американские артефакты на Луне

Управление науки и технологии США предложило проработать вопрос о защите артефактов на Луне и введении ограничений для деятельности других стран вблизи исторических американских объектов. По некоторым оценкам, на лунной поверхности находится порядка 169 тонн груза разного назначения.

"Юридические артефакты никак не защищены. Место посадки космического корабля "Апполон-11", следы ботинок астронавтов и луноходов могут разрушиться при появлении туристов, которые поднимут лунную пыль, режущую как стекло", - цитирует профессора права в университете Миссисипи Мишеля Хэнлона и основателя исследовательского фонда портал msn.

Ученый подсчитал, что на Луне находятся три марсохода, шесть американских флагов, десятки исследовательских зондов, успешно приземлившихся, либо потерпевших крушение, разного рода инструменты, а также фотоаппаратура. Он предлагает придать статус наследия артефактам, которые имеют ценность также с археологической точки зрения. "Нам нужна защита как от непреднамеренных, так и от преднамеренных действий", - уверен профессор.

По его словам, особенно много ценных предметов оставили впервые приземлившиеся на Луне 20 июля 1969 астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин. Они провели 22 часа в районе Моря Спокойствия. А затем при возвращении отказались от ступени лунного модуля, фотокамеры, ботинок, щипцов и разных памятных сувениров.

Напомним, впервые США озаботились защитой своего имущества на Луне в 2011 году. В докладе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) даются рекомендации по действиям других государств и коммерческих организаций в случае высадки на Луне, чтобы обеспечить сохранность американской собственности.

По оценкам российских экспертов, США подводят юридическую базу для закрепления "технических норм", обязательных для соблюдения всеми, кто планирует отправиться на Луну. При этом стремятся подменить национальным законодательством нормы международного космического права.