США выдали визу главе МИД Ирана для участия в мероприятиях ООН

Власти США выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.

Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи. Он также уточнил, что Зариф уже прибыл в Нью-Йорк, пишет ТАСС.

Ранее, напомним, агентство Reuters распространило информацию о том, что Вашингтон решил пока не вводить санкции в отношении Зарифа. "Холодные головы возобладали, мы посчитали, что это не обязательно принесет пользу", - заявил один из источников агентства.

В июне президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Он подчеркнул, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. Позже министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в санкционный список планировалось внести и иранского министра иностранных дел.