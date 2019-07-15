Новости

Миссия Великобритании и Италии выполнит наблюдательный полет над Россией 02:38
Вертолет совершил жесткую посадку в камчатском заповеднике 02:30
США выдали визу главе МИД Ирана для участия в мероприятиях ООН 02:05
Индия отложила запуск к Луне миссии "Чандраян-2" 01:18
В американском подразделении Huawei пройдут массовые увольнения 00:44
СК возбудил дело после крушения вертолета в Подмосковье 14.07.2019
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей 14.07.2019
ГИБДД сообщила подробности смертельной аварии с автобусом в Башкирии 14.07.2019
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек 14.07.2019
Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой 14.07.2019
Девять парашютистов погибли в результате авиакатастрофы в Швеции 14.07.2019
МЧС: В результате крушения вертолета в Подмосковье пострадали люди 14.07.2019
Вертолет потерпел крушение в Подмосковье 14.07.2019
Скоропостижно скончалась актриса из "Стартрека" Стефани Низник 14.07.2019
Вышел трейлер сайфай-хоррора "Иные" 14.07.2019
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции 14.07.2019
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей 14.07.2019
У ЦИК нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома 14.07.2019
Митинг оппозиции провалился: на улицу вышло менее 1000 человек 14.07.2019
В Саратове пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке 14.07.2019
Skoda Superb: что нужно знать об обновленном флагмане чешской марки 14.07.2019
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя 14.07.2019
Актриса Эмили Хартридж погибла, врезавшись на скутере в грузовик 14.07.2019
В Москве откроется кибершкола 14.07.2019
Синхронистки принесли России второе золото на ЧМ 14.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 02:05
Рубрика: В мире

США выдали визу главе МИД Ирана для участия в мероприятиях ООН

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo

Власти США выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.

Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах

Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи. Он также уточнил, что Зариф уже прибыл в Нью-Йорк, пишет ТАСС.

Ранее, напомним, агентство Reuters распространило информацию о том, что Вашингтон решил пока не вводить санкции в отношении Зарифа. "Холодные головы возобладали, мы посчитали, что это не обязательно принесет пользу", - заявил один из источников агентства.

В июне президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Он подчеркнул, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. Позже министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в санкционный список планировалось внести и иранского министра иностранных дел.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Международные организации ООН
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя
Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады Крыма и Донбасса