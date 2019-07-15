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15.07.2019 17:56
Рубрика: В мире

Суд над Вышинским перенесен: обвинение не хочет его выпускать

Текст: Константин Волков
Суд по делу главреда портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене и незаконном обороте оружия, перенесен на 19 июля, сообщают СМИ. При этом обвинение будет настаивать на том, чтобы оставить Вышинского под стражей, заявил глава управления рудиментарной украинской "прокуратуры Крыма" Евгений Комаровский.
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

По некоторым сведениям, ранее от президента Украины Владимира Зеленского поступило указание освободить Вышинского, чья вина не доказана, из-под стражи. Однако в дело вмешалась генпрокуратура Украины во главе с Юрием Луценко.

Как выяснилось из переписки в Facebook пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган и лидера запрещенного в РФ националистического движения "Правый сектор" Дмитрия Яроша, Вышинский, по сути, находится в тюрьме в качестве заложника для обмена. Скриншоты переписки выложила в сеть экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Москалькова надеется на справедливое решение суда по делу Вышинского

В частности, Сарган писала, что Вышинского можно было бы обменять на украинских моряков, которые в ноябре прошлого года попытались пройти через Керченский пролив, но были задержаны российскими пограничниками.

Кроме того, Ярош обещал передать своим киевским соратникам информацию о времени и месте, где состоится суд над Вышинским.

Как считает Лукаш, из слов Ларисы Сарган явно видно, почему "второй год сидит в тюрьме журналист Вышинский. Обмен. Он заложник для обмена. Также Лариса показывает, как планируется организация давления на суд".

В мире экс-СССР Украина Российские журналисты на Украине
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