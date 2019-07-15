Суд над Вышинским перенесен: обвинение не хочет его выпускать

По некоторым сведениям, ранее от президента Украины Владимира Зеленского поступило указание освободить Вышинского, чья вина не доказана, из-под стражи. Однако в дело вмешалась генпрокуратура Украины во главе с Юрием Луценко.
Как выяснилось из переписки в Facebook пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган и лидера запрещенного в РФ националистического движения "Правый сектор" Дмитрия Яроша, Вышинский, по сути, находится в тюрьме в качестве заложника для обмена. Скриншоты переписки выложила в сеть экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
В частности, Сарган писала, что Вышинского можно было бы обменять на украинских моряков, которые в ноябре прошлого года попытались пройти через Керченский пролив, но были задержаны российскими пограничниками.
Кроме того, Ярош обещал передать своим киевским соратникам информацию о времени и месте, где состоится суд над Вышинским.
Как считает Лукаш, из слов Ларисы Сарган явно видно, почему "второй год сидит в тюрьме журналист Вышинский. Обмен. Он заложник для обмена. Также Лариса показывает, как планируется организация давления на суд".