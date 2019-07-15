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15.07.2019 19:06
Рубрика: Спорт

Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер

Текст: Максим Домчев

Обладатель золотой медали Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе и абсолютный чемпион мира по боксу американец Пернелл Уитакер погиб в возрасте 55 лет после того, как его сбила машина. Об этом сообщает Virginian-Pilot.

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Трагедия произошла 14 июля в городе Вирджиния-Бич. Прославленный боксер был обнаружен на дороге. По версии полиции, его сбил автомобиль. Когда на место прибыла бригада медиков, спортсмен был еще жив, но позднее Уитакер скончался, не приходя в сознание. Виновник происшествия с места не скрылся и дождался прибытия полиции.

"Мне кажется, что водитель его просто не заметил, было темно, а отец был одет в темную одежду, - сказал сын боксера Девон. - Да и дорога не была достаточно освещена. Я в шоке, до сих пор не могу осознать, что произошло".

Уитакер заявил о себе на Олимпиаде 1984 года, когда завоевал золото в легкой весовой категории (до 60 килограммов). После этой победы он перешел в профессиональный бокс. Самого громкого успеха американец добился в 1990 году, став абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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Всего на профессиональном ринге Уитакер провел 46 боев, в которых одержал 40 побед, в том числе 17 нокаутом, потерпел четыре поражения и один поединок завершил вничью. Еще один бой был признан несостоявшимся. В разные годы был также чемпионом мира в первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях. Уитакер завершил боксерскую карьеру в 2001 году и перешел на тренерскую работу.

Авторитетный журнал Ring признал Уитакера лучшим боксером 1989 года, а в 2002-м поставил его на десятое место в списке ста лучших боксеров за последние 80 лет.

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