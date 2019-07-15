Ученые назвали оптимальный напиток для поддержания здоровья

Напиток на основе топинамбура (или "земляной груши") ученые посоветовали людям, нацеленным на здоровый образ жизни.

Клубненосное растение используется для производства препаратов для пациентов с диабетом, ожирением, заболеваниями ЖКТ и почек.

Как пояснили RT специалисты из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук, белок "земляной груши" содержит полный набор незаменимых аминокислот, а также β-каротин, витамины группы B, пектиновые вещества, многочисленные минеральные элементы и прочее.

С использованием топинамбура можно готовить полезные напитки с добавлением, например, тыквенного или морковного пюре. Но важно, чтобы в готовом продукте содержалось 15-20% топинамбура.