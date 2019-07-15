УЕФА получил рекордное число заявок на билеты Евро-2020

Закончился первый этап продаж билетов на чемпионат Европы-2020, стартовавший 12 июня.

Как известно, в честь 60-летия турнира Евро-2020 пройдет в 12 городах. Возможно это одна из причин рекордного спроса на билеты. По ходу первого этапа подано рекордные 19,3 миллиона заявок. Для сравнения, перед Евро-2016 на аналогичной стадии УЕФА получил в два раза меньше заявок.

В число наиболее активных вошли болельщики из Германии, Венгрии, Нидерландов, Англии и России. У наших соотечественников, как и следовало ожидать, наиболее востребованы билеты на матчи, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Это три игры группового этапа и четвертьфинал. Из 994 617 заявок на "питерские" билеты 81 процент подан из России.

- Спрос на билеты нас приятно удивил - как и то, что львиную долю заявок на матчи в Санкт-Петербурге подали наши соотечественники, - отметил глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин. - Уверен, что немалую роль в такой популярности Евро сыграл и чемпионат мира. Болельщики помнят эйфорию, которая была в городах, и хотят снова окунуться в атмосферу большого футбола.

На матч открытия в Риме подано 540 тысяч заявок. Ну а самым востребованным оказался финал, который пройдет на лондонском "Уэмбли". На него было запрошено 1,9 млн заявок. Это в два раза больше по сравнению с финалом Евро2016, состоявшимся на "Стад де Франс" в Париже.

Следующий этап продаж пройдет в декабре этого года после жеребьевки группового этапа Евро-2020.