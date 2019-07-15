Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года

Украина продлила ограничения на поставки из России продуктов питания и обширной номенклатуры промышленных товаров еще на год, до конца 2020 года. Постановление Кабинета министров Украины об этом, опубликованное сегодня, датировано 5 июля 2019 года.

Ранее постановлением Правительства РФ от 25 июня 2019 года были продлены на тот же срок (до 31 декабря 2020 года) аналогичные ограничения в отношении украинских товаров.

После того, как Украиной были введены антироссийские санкции и вступила в силу экономическая часть ее соглашения об ассоциации с ЕС, Россия с начала 2016 года распространила на Украину эмбарго на поставки продуктов и сельхозсырья и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговле. Украина в свою очередь также ввела секторальные санкции. Затем на фоне тенденции к восстановлению взаимного товарооборота стороны неоднократно продлевали и расширяли взаимные ограничения. Так, стоимость украинских товаров, запрещенных к ввозу в Россию в конце 2018 года и в апреле 2019 года в ответ на аналогичные решения Кабмина Украины, оценивалась Минэкономразвития РФ (исходя из данных по торговле за предыдущие года) в почти 0,5 млрд и более чем 4,3 млрд долларов (включая ограничения на российский экспорт на Украину) в год. Под последние "дополнительные" меры с обеих сторон подпадает в основном промышленная продукция.