Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года

Новости

Панченко назначен гендиректором ростовского СКА 21:47
В Госдуме оценили продление Украиной эмбарго на товары из РФ 21:39
Появились первые фото салона новой Skoda Octavia 21:29
Два Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем 21:17
В конце июля в Москве откроют Черкизовский детский парк 21:02
Число погибших на Лене отдыхающих увеличилось до шести 20:59
В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД 20:52
На призыв оппозиционных кандидатов пришло менее 500 человек 20:47
РФ и Франция обсудили перспективы военного взаимодействия 20:44
Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России 20:40
Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации 20:34
Украина сменит посла в США и еще в одиннадцати странах 20:32
В Госдуме оценили заявления об ответственности РФ за свертывание ДРСМД 20:22
В Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель 20:20
В Москве девушка умерла во время массажа 20:10
Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма 20:02
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков 19:41
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова 19:40
Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана 19:38
Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным 19:35
Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек 19:09
Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер 19:06
Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом 19:06
В Петербурге "Метеор" врезался в Дворцовую набережную 19:02
На Каспии вблизи Махачкалы произошло землетрясение 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 21:26
Рубрика: Экономика

Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года

Текст: Игорь Зубков
Украина продлила ограничения на поставки из России продуктов питания и обширной номенклатуры промышленных товаров еще на год, до конца 2020 года. Постановление Кабинета министров Украины об этом, опубликованное сегодня, датировано 5 июля 2019 года.
Фото: Максим Шеметов / ТАСС Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Ранее постановлением Правительства РФ от 25 июня 2019 года были продлены на тот же срок (до 31 декабря 2020 года) аналогичные ограничения в отношении украинских товаров.

Украина подтвердила невозможность разорвать железнодорожное сообщение с РФ

После того, как Украиной были введены антироссийские санкции и вступила в силу экономическая часть ее соглашения об ассоциации с ЕС, Россия с начала 2016 года распространила на Украину эмбарго на поставки продуктов и сельхозсырья и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговле. Украина в свою очередь также ввела секторальные санкции. Затем на фоне тенденции к восстановлению взаимного товарооборота стороны неоднократно продлевали и расширяли взаимные ограничения. Так, стоимость украинских товаров, запрещенных к ввозу в Россию в конце 2018 года и в апреле 2019 года в ответ на аналогичные решения Кабмина Украины, оценивалась Минэкономразвития РФ (исходя из данных по торговле за предыдущие года) в почти 0,5 млрд и более чем 4,3 млрд долларов (включая ограничения на российский экспорт на Украину) в год. Под последние "дополнительные" меры с обеих сторон подпадает в основном промышленная продукция.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова
Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста