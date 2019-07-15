Украина сменит посла в США и еще в одиннадцати странах

Украина решила сменить послов в 12 странах, в том числе в США. Об этом говорится в обнародованном 15 июля сообщении администрации президента Украины.

Речь идет об обновлении дипломатического корпуса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

В сообщении отмечается, что посол Украины в США Виктор Чалый "заканчивает свою командировку".

В настоящий момент в Киеве ведется работа по подбору новых послов. Ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы указы президента о новых назначениях.

Это происходит на фоне продолжающихся разногласий между Зеленским и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.