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15.07.2019 20:32
Рубрика: В мире

Украина сменит посла в США и еще в одиннадцати странах

Текст: Константин Волков

Украина решила сменить послов в 12 странах, в том числе в США. Об этом говорится в обнародованном 15 июля сообщении администрации президента Украины.

Речь идет об обновлении дипломатического корпуса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Вашингтон предоставил Киеву список будущих глав правительства Украины

В сообщении отмечается, что посол Украины в США Виктор Чалый "заканчивает свою командировку".

В настоящий момент в Киеве ведется работа по подбору новых послов. Ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы указы президента о новых назначениях.

Это происходит на фоне продолжающихся разногласий между Зеленским и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

В мире экс-СССР Украина
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