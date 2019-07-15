В Алма-Ате произошло массовое отключение электричества

В Алма-Ате и в некоторых частях Алматинской области отключили электричество. Ремонтные бригады предпринимают меры для устранения поломки, причины которой пока неизвестны, сообщает агентство "Казинформ".

В Алма-Ате не работают светофоры, в результате чего сложилась критическая ситуация с управлением транспортными потоками. Сотрудники полиции перешли на ручное регулирование практически всех перекрестков города. В первую очередь были перекрыты центральные магистрали, экипажи были выставлены на второстепенных улицах. В регулировании транспорта задействовано более 400 сотрудников дорожно-патрульной полиции.

В администрацию города поступают многочисленные жалобы от жителей в связи с отсутствием света. По последним данным, в отдельных районах мегаполиса энергосистему уже удалось восстановить.