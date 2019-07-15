Новости

Индия отложила запуск к Луне миссии "Чандраян-2" 01:18
В американском подразделении Huawei пройдут массовые увольнения 00:44
СК возбудил дело после крушения вертолета в Подмосковье 14.07.2019
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей 14.07.2019
ГИБДД сообщила подробности смертельной аварии с автобусом в Башкирии 14.07.2019
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек 14.07.2019
Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой 14.07.2019
Девять парашютистов погибли в результате авиакатастрофы в Швеции 14.07.2019
МЧС: В результате крушения вертолета в Подмосковье пострадали люди 14.07.2019
Вертолет потерпел крушение в Подмосковье 14.07.2019
Скоропостижно скончалась актриса из "Стартрека" Стефани Низник 14.07.2019
Вышел трейлер сайфай-хоррора "Иные" 14.07.2019
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции 14.07.2019
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей 14.07.2019
У ЦИК нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома 14.07.2019
Митинг оппозиции провалился: на улицу вышло менее 1000 человек 14.07.2019
В Саратове пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке 14.07.2019
Skoda Superb: что нужно знать об обновленном флагмане чешской марки 14.07.2019
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя 14.07.2019
Актриса Эмили Хартридж погибла, врезавшись на скутере в грузовик 14.07.2019
В Москве откроется кибершкола 14.07.2019
Синхронистки принесли России второе золото на ЧМ 14.07.2019
Александр Петров не будет сниматься в "Полицейском с Рублевки-2" 14.07.2019
Актер Борис Клюев сообщил, что у него диагностирован рак 14.07.2019
Франция построила подлодку со свойствами креветки 14.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 00:44
Рубрика: В мире

В американском подразделении Huawei пройдут массовые увольнения

Фото: AP Photo/Tony Gutierrez Фото: AP Photo/Tony Gutierrez
Фото: AP Photo/Tony Gutierrez

Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения своих сотрудников, работающих в США. В частности, под сокращение попадут работники научно-исследовательского подразделения Futurewei Technologies. В его лабораториях, расположенных в штатах Вашингтон, Калифорния и Техас, работают около 850 человек.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Huawei пытается свести на нет использование комплектующих из США

Такую информацию распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Точное число сотрудников, которые будут уволены, не называется, однако, по информации издания, работы могут лишиться несколько сотен человек. Некоторым уже разосланы соответствующие уведомления.

Гражданам КНР, работающим в Соединенных Штатах, предложили продолжить сотрудничать с Huawei после возвращения на родину, пишет ТАСС.

По данным The Wall Street Journal, после того, как администрация США внесла Huawei в черный список, сотрудники Futurewei Technologies столкнулись с рядом трудностей. К примеру, им пришлось значительно ограничить контакты со своими коллегами из центрального офиса Huawei в Китае.

Фото: iStock
Android, обновись. С Huawei частично сняли санкции

Напомним, 15 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее филиалов в свой черный список, так как, по мнению американского правительства, китайская компания вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам. Это было сделано сразу после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры.

По итогам переговоров в Осаке с Си Цзиньпином Трамп заявил, что "американские производители восстановят продажи компонентов корпорации Huawei". По словам американского лидера, прибыль американских компаний от продажи продукции Huawei ежегодно составляла десятки миллиардов долларов. Впоследствии в Белом доме пояснили, что решение о снятии санкций касается не всех поставок от американских фирм и не является безоговорочной амнистией.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Санкции США против Huawei
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Два человека погибли при крушении вертолета под Москвой
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя
Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады Крыма и Донбасса