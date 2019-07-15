В американском подразделении Huawei пройдут массовые увольнения

Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения своих сотрудников, работающих в США. В частности, под сокращение попадут работники научно-исследовательского подразделения Futurewei Technologies. В его лабораториях, расположенных в штатах Вашингтон, Калифорния и Техас, работают около 850 человек.

Такую информацию распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Точное число сотрудников, которые будут уволены, не называется, однако, по информации издания, работы могут лишиться несколько сотен человек. Некоторым уже разосланы соответствующие уведомления.

Гражданам КНР, работающим в Соединенных Штатах, предложили продолжить сотрудничать с Huawei после возвращения на родину, пишет ТАСС.

По данным The Wall Street Journal, после того, как администрация США внесла Huawei в черный список, сотрудники Futurewei Technologies столкнулись с рядом трудностей. К примеру, им пришлось значительно ограничить контакты со своими коллегами из центрального офиса Huawei в Китае.

Напомним, 15 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее филиалов в свой черный список, так как, по мнению американского правительства, китайская компания вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам. Это было сделано сразу после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры.

По итогам переговоров в Осаке с Си Цзиньпином Трамп заявил, что "американские производители восстановят продажи компонентов корпорации Huawei". По словам американского лидера, прибыль американских компаний от продажи продукции Huawei ежегодно составляла десятки миллиардов долларов. Впоследствии в Белом доме пояснили, что решение о снятии санкций касается не всех поставок от американских фирм и не является безоговорочной амнистией.