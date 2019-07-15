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15.07.2019 19:09
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о стимулах для грузоперевозок

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект, который призван поднять привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автор - депутат Алексей Кобилев ("Единая Россия") - предложил снизить с 18% до 0% ставку НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов. По мнению инициатора, такая мера будет способствовать увеличению объемов перевозок, повышению транзитного потенциала РФ.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Пока что нулевой НДС установлен только в отношении международных транзитных перевозок товаров. При этом транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов, несмотря на трансграничный характер таких операций, подлежат налогообложению НДС по ставке 18%. Как указывает инициатор, конечный потребитель этих услуг находится за пределами территории РФ и не может претендовать на вычет предъявленных ему сумм российского НДС.

- В этом и суть проблемы, - объяснил автор в комментарии "РГ". - Бизнес платит больше, значит, заметно снижается конкурентоспособность российских железных дорог, падает привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей.

Депутат привел опыт Белоруссии и Казахстана, которые, как и Россия, являются членами Евразийского экономического союза. В этих странах нулевая ставка НДС применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый это или порожний контейнер и вагон.

На фоне постоянного увеличения общей фискальной нагрузки предлагаемая льгота актуальна, считает Кобилев.

Во внесенных документах представлен положительный отзыв правительства РФ на данный законопроект.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия"
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