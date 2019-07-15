В Госдуму внесен законопроект о стимулах для грузоперевозок

Автор - депутат Алексей Кобилев ("Единая Россия") - предложил снизить с 18% до 0% ставку НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов. По мнению инициатора, такая мера будет способствовать увеличению объемов перевозок, повышению транзитного потенциала РФ.

Пока что нулевой НДС установлен только в отношении международных транзитных перевозок товаров. При этом транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов, несмотря на трансграничный характер таких операций, подлежат налогообложению НДС по ставке 18%. Как указывает инициатор, конечный потребитель этих услуг находится за пределами территории РФ и не может претендовать на вычет предъявленных ему сумм российского НДС.

- В этом и суть проблемы, - объяснил автор в комментарии "РГ". - Бизнес платит больше, значит, заметно снижается конкурентоспособность российских железных дорог, падает привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей.

Депутат привел опыт Белоруссии и Казахстана, которые, как и Россия, являются членами Евразийского экономического союза. В этих странах нулевая ставка НДС применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый это или порожний контейнер и вагон.

На фоне постоянного увеличения общей фискальной нагрузки предлагаемая льгота актуальна, считает Кобилев.

Во внесенных документах представлен положительный отзыв правительства РФ на данный законопроект.