Последние годы Грузия стала для россиян не только заманчивым туристическим направлением, но и инвестиционным. Количество заявок на подбор недвижимости в этой стране увеличилось с начала года чуть ли не в пять раз. Однако июль станет переломным месяцем. Число сделок пойдет вниз.

Очарование старого Тбилиси подвигло многих россиян вложить деньги в квартиры в столице Грузии. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

На берегу моря в Батуми как грибы после дождя растут современные туристические комплексы. Вложи деньги и получи место отдыха на первой линии и гарантированную доходность - гласит реклама. И многие российские туристы возвращались домой уже с договором на покупку.

Обозреватель "РГ" тоже побывала в одном из таких туров. Их организаторы прикладывают массу усилий, чтобы Грузия выглядела для потенциальных покупателей самым желанным местом жительства или отдыха. Туристы нежатся на пляже, гуляют по виноградникам и дегустируют вино, знакомятся с блюдами местной кухни, для них проводят ужины с танцами и песнями.

Покупателей селят на первой линии. У них есть возможность прочувствовать, как это - владеть апартаментами у моря. Их продают полностью готовыми: с ремонтом, мебелью, бытовой техникой.

По данным аналитиков сервиса по подбору недвижимости за границей Prian.ru, за первые шесть месяцев 2019 года число заявок на подбор жилья в Грузии выросло почти в пять раз. Больше всего инвесторов привлекает жилье в столице - Тбилиси и центре пляжного туризма - Батуми. Также россиян интересовала недвижимость в Кобулети, а также Магнетити и Уреки, которые славятся своими здравницами, отмечают аналитики Tranio.

Есть проекты, которые изначально рассчитаны на инвесторов. В Батуми запущено строительство сразу нескольких очень крупных проектов недвижимости, которые состоят из доходных апартаментов на первой линии. Инвесторам предлагается вложиться в проект с фиксированной доходностью. В отсутствие хозяев курортные квартиры сдает внаем управляющая компания и платит за это собственникам, а во время отдыха владельцы пользуются апартаментами сами. Впрочем, многие россияне выбирали для покупки не квартиры и апартаменты, а частные дома с земельными участками. Их хотят приобрести 75-80 процентов покупателей, сообщили в Tranio.

Привлекает недвижимость Грузии россиян своей доступностью, теплым климатом, низкими ценами внутри страны. Кроме того, в стране нет налога на недвижимость, практически отсутствует проблема обманутых дольщиков, регистрация собственности занимает один день, и для этого необходим только один документ - паспорт.

Последние годы законодательство Грузии было ориентировано на иностранных инвесторов. Страна дала им возможность получить одну из самых бюджетных "золотых виз" (оформление вида на жительство - ВНЖ), которая позволяет беспрепятственно посещать страны Европы) при вложениях в недвижимость от 35 тысяч долларов. Для сравнения - наиболее популярные "золотые визы" в Латвии или Греции требуют покупки недвижимости на сумму от 250 тысяч долларов.

Почему же с июля число сделок по недвижимости с россиянами пойдет на спад? Сыграют свою роль политические настроения в стране и то, что приостановлено прямое авиасообщение. Но есть и другая причина. Грузия в июле обновила миграционное законодательство. Теперь для получения вида на жительство сумма покупки недвижимости увеличилась до 100 тысяч долларов. Что же касается безопасности владения недвижимостью, то рисков пока нет. Однако при дальнейшем обострении отношений не исключено усложнение визового режима и увеличение отказов в получении ВНЖ. Станет сложнее сдавать недвижимость, поскольку многие наши соотечественники предпочитали российских клиентов. Все это охладит пыл российских инвесторов. В практике такое уже случалось. Ужесточение миграционного законодательства в Таиланде привело к снижению инвестиционной активности на рынке недвижимости. Греческие девелоперы столкнулись с нехваткой клиентов после повышения налогов на недвижимость, а Великобритания - после увеличения размера гербового сбора за регистрацию недвижимости.

Цены

Минимальная стоимость недвижимости в новостройках Грузии, по данным prian.ru: 10,8 тысячи евро - Батуми (пляжный отдых), 22,5 - Тбилиси, 35,4 - Бакуриани (горнолыжный курорт), 47,8 - Кобулети (пляжный отдых)