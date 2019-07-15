В первом полугодии темпы роста китайской экономики составили 6,3%

Новости

В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами 15:17
На дне Ионического моря найдены 2500-летние артефакты 15:12
УАЗ "Буханка" получит новую опцию 15:01
Российская команда по Dota 2 выступит на главном турнире года 14:58
Памфилова готова встретиться с кандидатами в Мосгордуму 14:52
Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков 14:52
Портрет Алана Тьюринга появится на новой купюре в Великобритании 14:51
Южноуралец едва не лишился машины, выплачивая по рублю за штраф 14:40
Матчи Евро-2020 в Петербурге вызвали ажиотаж среди болельщиков 14:38
В Москве две женщины умерли в ванной 14:35
В Томской области умер вице-губернатор по борьбе с коррупцией 14:35
Российские физики в CERN обнаружили новую частицу 14:35
В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл хиты рока 14:32
В Башкирии задержали водителя перевернувшегося автобуса с туристами 14:23
Арабы превратили Suzuki Jimny в точную копию "Гелендвагена" 14:12
В Астраханской области на реке Кизань утонул мужчина 14:08
Проектирование автомата нового поколения АК-12 показали на видео 14:08
МАК начал расследование крушения дельталета под Тверью 14:07
Йемен предупреждает о крупной экологической катастрофе в регионе 14:07
Вышел трейлер продолжения "Беверли-Хиллз, 90210" со старым составом 14:05
Три советских истребителя вошли в список самых быстрых боевых самолетов 14:00
В КЧР нашли утонувшего туриста из Калининградской области 13:54
В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского 13:52
Матвиенко: Конкурс "Лидеры России" создает реальные социальные лифты 13:51
Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 14:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В первом полугодии темпы роста китайской экономики составили 6,3%

По информации Государственного статистического управления КНР, в первом полугодии темпы роста китайской экономики составили 6,3%, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Рост промышленного производства за отчетный период составил 6%. Опережающий рост показало производство автомобилей на новых источниках энергии (34,6%) и солнечных батарей (20,1%).
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

За первые пять месяцев темпы развития сектора услуг составили 10,1%, сегодня этот сектор обеспечивает 54,9% национального ВВП. Розничные продажи за полугодие выросли на 8,4%. Опережающий рост продемонстрировали онлайн-продажи - 17,8%. На сегодня в КНР продажи через онлайн-площадки обеспечивают 19,6% от общего объема розницы.

Инвестиции в основные фонды за отчетный период выросли на 5,8%. Традиционно быстро увеличивались капиталовложения в сектор недвижимости - на 10,9%. Продажи недвижимости за полугодие упали на 1,8% в физическом выражении, при этом поднявшись на 5,6% в выражении денежном. Это свидетельствует о дальнейшем росте стоимости жилья в Китае.

Замедлились темпы роста внешней торговли КНР. По итогам полугодия они составили 3,9% (по итогам минувшего года этот показатель достиг 9,7%). За шесть месяцев 2019-го китайский экспорт вырос на 6,1%, импорт - всего на 1,4%. За счет этого профицит КНР во внешней торговле за полугодие увеличился на 41,6% - до 180 миллиардов долларов.

Инфляция составила 2,2%. Особенно сильно инфляционное давление отразилось на потребительской корзине: свинина подорожала на 7,7%, овощи - на 9,2%. Доходы населения выросли на 8,8%, но с учетом инфляционного давления - на 6,5%. За отчетный период в стране были трудоустроены 7,37 миллиона человек. Безработицу в городах удалось сдержать на уровне 5,1%.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам готовят дополнительный выходной
В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
В СК заявили о задержании "вора в законе" Олега Шишканова
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России