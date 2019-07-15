В первом полугодии темпы роста китайской экономики составили 6,3%

За первые пять месяцев темпы развития сектора услуг составили 10,1%, сегодня этот сектор обеспечивает 54,9% национального ВВП. Розничные продажи за полугодие выросли на 8,4%. Опережающий рост продемонстрировали онлайн-продажи - 17,8%. На сегодня в КНР продажи через онлайн-площадки обеспечивают 19,6% от общего объема розницы.

Инвестиции в основные фонды за отчетный период выросли на 5,8%. Традиционно быстро увеличивались капиталовложения в сектор недвижимости - на 10,9%. Продажи недвижимости за полугодие упали на 1,8% в физическом выражении, при этом поднявшись на 5,6% в выражении денежном. Это свидетельствует о дальнейшем росте стоимости жилья в Китае.

Замедлились темпы роста внешней торговли КНР. По итогам полугодия они составили 3,9% (по итогам минувшего года этот показатель достиг 9,7%). За шесть месяцев 2019-го китайский экспорт вырос на 6,1%, импорт - всего на 1,4%. За счет этого профицит КНР во внешней торговле за полугодие увеличился на 41,6% - до 180 миллиардов долларов.

Инфляция составила 2,2%. Особенно сильно инфляционное давление отразилось на потребительской корзине: свинина подорожала на 7,7%, овощи - на 9,2%. Доходы населения выросли на 8,8%, но с учетом инфляционного давления - на 6,5%. За отчетный период в стране были трудоустроены 7,37 миллиона человек. Безработицу в городах удалось сдержать на уровне 5,1%.