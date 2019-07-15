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Рубрика: Общество

В Роскачестве рассказали, как "раскусить" телефонного мошенника

Текст: Марина Гусенко
В прошлом году правоохранительные органы выявили 42,7 тысячи зарегистрированных фактов телефонного мошенничества. Как понять, что вы общаетесь с мошенником?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первое - если звонящий просит назвать CVV банковской карты (он написан с обратной стороны) код из смс или кодовое слово. Если он об этом попросил, значит, это мошенник и разговор лучше прервать.

Фото: Сергей Михеев
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Второе - если называют реквизиты, куда предлагают перевести деньги, не делайте этого, даже если озвученная легенда покажется убедительной. Любую легенду обязательно надо проверять. Например, позвонить родственникам и спросить, действительно ли они попали в сложную ситуацию и им нужны деньги. На это уйдет всего пара минут.

Третье - если просят сообщить личные сведения, надо спросить, зачем это нужно. Сомневаетесь, что звонит сотрудник банка, ничего ему не говорите о ваших банковских счетах, паролях, паспортных данных, кодовых словах и прочих данных.

Четвертое - если вам звонит "сотрудник банка", чтобы "предупредить", что неизвестные пытаются списать деньги с вашего счета. При этом звонящий может сообщить, когда вы в последний раз совершали операцию и сколько денег у вас на счету, это тоже мошенник (к обманщикам иногда попадают конфиденциальные сведения о клиентах банков), но в реальной жизни, если операция по счету кажется банку подозрительной, он ее заблокирует, не делая никаких звонков.

Фото: iStock
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Пятое - если позвонивший обещает легких денег, например, говорит, что вы в лотерею выиграли, скорее всего он обманщик. Особенно - если он попросит данные вашей банковской карты или сделать некий взнос, "заплатить налоги" еще до получения перевода.

Шестое - если собеседник на вас давит или торопит, требуя быстро принять решение, лучше прервать беседу. А еще можно объявить, что вы записываете разговор. Мошенников это может испугать.

Седьмое - стоит прервать разговор, если человек, который позвонил просит никому не сообщать об этом разговоре и о том, что вас просят сделать. Это тоже признак мошенничества.

Общество Происшествия Преступления Криминал Госфонды и контрольные органы Роскачество
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