В Сколково обсудили, на каком языке должны преподавать российские вузы

На каком языке правильнее преподавать в российских вузах: родном русском или международном английском? Сохранение культурной идентичности или глобализация? Дебаты на эту тему прошли в Центре трансформации образования Московской школы управления Сколково. Наиболее интересные мнения их участников предоставила "РГ" пресс-служба вуза.

Эва Бурбо, менеджер по набору иностранных студентов Высшей IT школы Томского государственного университета:

- Обучение иностранных студентов на национальном языке - это прежде всего вклад в развитие собственной экономики. Став выпускниками, они устраиваются на работу и открывают собственные предприятия в стране обучения, создают новые рабочие места. Согласно исследованию нидерландского правительства, активно вкладывающегося в приток высококвалифицированных кадров в страну, 70% иностранных выпускников голландских вузов, получивших образование на английском языке, хотели бы строить свою карьеру в Нидерландах, но только треть находит работу. Чаще всего это связано с недостаточным уровнем владения голландским.

Дара Мельник, руководитель исследовательской группы Центра трансформации образования Сколково:

- Студенты, как иностранные, так и, между прочим, российские, заинтересованы в глобальной конкурентоспособности. Мировой бизнес оперирует на английском языке. Все больше российских компаний стремятся к "globalshift" - пересборке для выхода на международные рынки. Согласно аналитике Кембриджского университета и рейтингового агентства QS, для 54% российских компаний знание английского значимо; в других странах процент еще выше. В отличие от Нидерландов, англоязычных пространств в России мало. Университеты, отвечая за трудоустраиваемость выпускников, отвечают и за их способность к профессиональной деятельности на мировом уровне.

Эва Бурбо: Язык работает как мост к пониманию страны - ее культурной истории и особенностей. Преподавая на русском, мы воспитываем лояльных к России выпускников и создаем пул иностранных специалистов, которые потом будут говорить с нами на одном языке. Год назад в Томском государственном университете издали пособие по изучению русского языка с заданиями по картинам русских художников. Пособие погружает и в русское искусство, и в язык. Яркий пример страны, где национальный язык превалирует над английским в высшем образовании - Франция, в том числе из-за связки с культурным капиталом. Недавно Эммануэль Макрон высказался за защиту французского языка от "тирании английского". Русский язык пока не нуждается в защите, но его ценность для нашей идентичности нельзя преуменьшать.

Дара Мельник: Сейчас во Франции программы на английском языке открываются массово. Знаменитая Политехническая школа (École Polytechnique) ввела англоязычные программы еще в 2015 году. Научные публикации? Блоги исследователей? Интервью? Конференции? Если мы говорим о мировом охвате, мы говорим об английском. Уровень владения им определяет, смогут ли исследователи включаться в мировую исследовательскую повестку. А образование современно, только когда оно построено на актуальных исследованиях. Содержание российского образования отстает от мирового исследовательского фронтира на 5-10 лет, в зависимости от направления.

Эва Бурбо: Язык обучения должен соответствовать содержанию программы. Если мы преподаем международное право или бизнес, куда включено изучение международных практик и приглашаем зарубежных специалистов, логично выбрать английский язык преподавания. Однако если студенты изучают юриспруденцию России или медицину, проходя практику с российскими пациентами, то и язык преподавания должен быть русским.

Дара Мельник: Любой материал лучше изучать в межкультурной среде. Глобальный ракурс позволяет рассматривать все - от модели поведения князя Мышкина до экологии Сибири - объемно и критически. Возможно, язык преподавания здесь и не является ключевым. Образовательные курсы на любом языке могут и должны включать глобальное измерение. Однако, английский существенно упрощает коммуникацию и, являясь неродным для большинства иностранных студентов, ставит всех в равное положение.

Эва Бурбо: Если допустить, что язык не ключевое, можно взамен тотального перехода на английский включить в образовательный процесс обязательные программы по обмену или отдельные курсы на английском языке. Также, можно сегментировать образование, сделав один из уровней - бакалавриат, магистратура или аспирантуру - англоязычным. Мы могли бы получить конкурентное преимущество среди неанглоязычных стран, поставив на англоязычный бакалавриат. Это редкое явление в европейских странах.