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15.07.2019 19:14
Рубрика: Власть

Гармония сфер

Валентина Матвиенко поделилась секретом счастья
Текст: Галина Мисливская (Солнечногорск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Темой встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с участниками образовательной смены всероссийского форума "Территория смыслов" стало счастье. Глава верхней палаты поделилась своими рецептами счастья и просила слушателей рассказать, что делает их счастливыми.
Чтобы обрести счастье, нужно много работать над собой, считает Валентина Матвиенко. Фото: Александр Корольков/РГ Чтобы обрести счастье, нужно много работать над собой, считает Валентина Матвиенко. Фото: Александр Корольков/РГ
Чтобы обрести счастье, нужно много работать над собой, считает Валентина Матвиенко. Фото: Александр Корольков/РГ

Председатель СФ отметила, что в России делается много для поддержки талантливой молодежи и подготовки условий для ее профессионального роста. "Есть замечательный проект "Лидеры России", который охватил всю нашу страну и создает реальные социальные лифты для талантливой молодежи", - привела она пример. "Таких проектов, как здесь, в Московской области, уже тоже много. По всей стране практически, во многих регионах проходят подобные молодежные форумы. Этим государство хочет подчеркнуть, что вы востребованы, что вы нужны, на вас рассчитывают, вам строить будущее нашей страны", - добавила сенатор.

Фото: пресс-служба СФ
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Участниками второй смены "Территории смыслов" стали молодые представители сферы образования. Многие из них говорили о том, что им нравится делиться знаниями, помогать другим учиться и развиваться. Валентине Матвиенко такой подход к жизни близок, она, к слову, процитировала высказывание Бернарда Шоу о том, что нельзя потреблять счастье, не производя его. "Я вообще счастливый человек, я считаю. Счастье для меня - это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определенных успехов", - рассказала глава Совфеда и добавила, что ее трудовой стаж составляет 47 лет. При этом она подчеркнула, что никакие карьерные успехи не могут заменить человеку семьи. "Счастье - в гармонии, у меня замечательная семья: сын, внучка", - сказала спикер, добавив, что благодарна своим близким за поддержку, которую они оказывают ей на протяжении всей трудовой жизни.

Счастье для меня - это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определенных успехов

Для счастья, уверена председатель СФ, необходимо также постоянно развиваться, работать над собой и избавляться от недостатков. "Никогда не быть злым, злопамятным, желать кому-то вреда, не надо конфликтовать, не надо завидовать. Потому что все эти плохие качества разрушают человека изнутри. Бог меня миловал - у меня, к счастью, не было этих качеств", - считает она.

Участники встречи поинтересовались, как будет совершенствоваться законодательство в сфере интернета, не будет ли оно ограничивать возможности пользователей.

Фото: iStock
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Интернет - очень полезная вещь, которая стала неотъемлемой частью современной жизни, отметила Валентина Матвиенко. "Но вместе с огромной пользой интернет несет и целый ряд угроз", в том числе возможности распространения наркомании, суицидов, экстремизма. "Их надо убирать, чтобы не нарастала агрессия, чтобы не было негативных последствий, и это делается", - добавила она. "Мы приняли закон о суверенном рунете, но это не ограничение, это защита нашего сегмента интернета от кибератак, кибервойны, которая все больше разворачивается. Это защита от тех угроз, которые несет интернет, потому что сейчас через интернет можно, например, остановить атомную электростанцию, парализовать экономическую и социальную жизнь страны", - пояснила Матвиенко.

"Хочу вас заверить, что никаких намерений у правительства РФ, у Федерального Собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет", - заявила она.

Себя глава Совфеда назвала внутренне свободным человеком и противником ненужных запретов.

Валентина Матвиенко также пояснила суть своего предложения по ограничению использования мобильных телефонов в школах. Она подчеркнула, что предлагала не ввести полный запрет, а продумать порядок использования гаджетов, чтобы они не мешали ни детям получать знания, ни учителям эти знания доносить. Спикер Софеда попросила участников встречи проголосовать, кто за регулирование, а кто против. Большинство молодых работников сферы образования поддержали идею упорядочить использование смартфонов в школах.

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