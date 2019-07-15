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15.07.2019 19:50
Рубрика: В мире

Парад премьеров

Вашингтон предоставил Киеву список будущих глав правительства Украины
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Президент Владимир Зеленский получил из Вашингтона список лиц, которых там согласны рассмотреть в качестве кандидатов на пост премьер-министра. Если верить публикации Atlantic Council (главный аналитический центр НАТО. - Прим. "РГ") в Вашингтоне на должность главы кабинета министров Украины рассматриваются следующие кандидатуры: заместитель исполнительного директора МВФ по Украине Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз" Юрий Витренко, его коллега - глава НАК - Андрей Коболев, секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) и бывший министр финансов Александр Данилюк и наконец - бывший министр экономики Айварас Абромавичус.
Фото: РИА Новости
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Каждому из перечисленных Atlantic Council дает свои положительные характеристики, которые украинские СМИ дополняют нелицеприятными деталями. Например, Коболеву и Витренко припоминают выписанные самим себе многомиллионные премии за якобы победу над Россией в Стокгольмском арбитраже, которую не ощутил украинский бюджет. И это помимо того, что именно Витренко и Коболева средний украинец винит за многократное повышение стоимости газа в платежках. Абромавичус в отчетах называется "честным, эффективным, принципиальным, обаятельным и абсолютно приверженным идее успеха Украины" государственным менеджером, однако вряд ли кто-то сегодня на Украине вспомнит его успехи в строительстве новой национальной экономики, кроме, разве что, обширных земельных участков, купленных на его жену. Только скандалами вокруг своей персоны и налоговой декларацией запомнился украинцам подданный Великобритании Данилюк, и уж совсем зря за океаном вспомнили о господине Рашковане - идеологе банковской реформы на Украине, обернувшейся проблемами, вплоть до потери сбережений, для миллионов украинских вкладчиков. Как бы то ни было, список потенциальных премьеров от Вашингтона уже оглашен, и будет весьма интересно, насколько он совпадет с реальностью в ближайшие месяцы.

Как бы то ни было, список потенциальных премьеров от Вашингтона уже оглашен
Между тем

В ходе проведенной итальянским спецназом операции была захвачена у членов ультраправых организаций большая партия оружия, предназначенного для наемников, воюющих на стороне Киева на Донбассе. В ходе операции были конфискованы автоматы, пистолеты, штурмовые винтовки, ракеты класса "воздух-воздух". Рейды проведены также в других крупных городах на севере Италии. По делу о контрабанде оружия задержаны три человека, в том числе экс-сотрудник итальянской таможни Дель Берджоло, который в 2001 году выставил свою кандидатуру на выборах в Сенат.

Подготовил Александр Саможнев

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