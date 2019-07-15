Верховные судьи Аргентины сообщили о доходах

Впервые в истории судьи Верховного суда Аргентины (ВСА) раскрыли детали своего финансового благосостояния.

Самым "богатым" судьей оказался председатель ВСА Карлос Розенкранц. С 2016 года он фактически удвоил свое состояние. В 2015-м им было задекларировано около 19 миллионов песо (около 29 млн рублей), а в 2017-м - уже 39 млн песо (примерно 59 млн руб.). Как сообщили изданию La Nacion в приемной судьи, за ним еще числится пять объектов недвижимости в аргентинской столице, три автомобиля, а также коллекция предметов искусства - картины и статуи. Еще более резкий скачок в благосостоянии продемонстрировала судья Элена Хайтон де Ноласко, к слову сказать, первая женщина в истории страны, получившая в 2004 г. кресло в ВСА. Она втрое увеличила свое состояние - с 4 млн песо (6 млн руб.) до 13 млн (20 млн руб.). При этом около 4 миллионов песо судья хранит наличными.

Причем, согласно представленным декларациям оказалось, что большинство судей держит огромные суммы, в некоторых случаях до 70% от всего задекларированного имущества, именно наличными.