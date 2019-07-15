Visa понизит ряд межбанковских комиссий за оплату картой

Международная платежная система Visa планирует понизить с 1 октября межбанковские комиссии за прием карт. Речь идет как минимум об оплате услуг продавцов автомобилей и недвижимости, а также о крупных интернет-магазинах.

О получении уведомлений Visa о льготных тарифах "Российской газете" сообщили в Промсвязьбанке и Альфа-банке. Речь идет о снижении стоимости интерчейнджа - комиссии, которую банки, участвующие в обслуживании карт, платят друг другу. Величина этой комиссии влияет также на сбор за эквайринг (услуги по приему карт в торговой точке) и, как следствие, на прибыль ретейлера.

Сейчас средняя комиссия составляет 1,6-2,2 процента, она зависит от объема бизнеса, рассказывает замдиректора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов. Банк планирует снизить комиссию для новых льготных категорий максимум на дельту между старыми тарифами Visa и новыми, отмечает он. Для торгово-сервисных предприятий снижение составит 0,5-0,8 процента в зависимости от сегмента, говорит Хомутов.

По его словам, в уведомлении Visa также указано и снижение комиссии для крупных интернет-ретейлеров, но только на доставку товаров (то есть если клиент оплатил товар картой непосредственно курьеру, а не на сайте или в пункте выдачи). Для банка-эквайера расходы по таким операциям снизятся на 0,6-0,8 процента, говорит Хомутов.

Снижение тарифов за эквайринг для торговых точек, в которое транслируются льготные тарифы Visa, положительно скажется на развитии рынка безналичных платежей, считает руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. По его словам, банки не потеряют в доходах от эквайринга после изменения тарифов, поскольку привлечение в рынок безналичных платежей новых игроков - таких как автодилеры или риелторы - приведет новый оборот, что ожидаемо увеличит доход на стороне эмиссии.

Снять наличные в кассах магазинов можно будет по всей России

Действующий пока в небольших масштабах эксперимент по снятию наличных с карты в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию, подтвердил "РГ" вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Сейчас ряд банков тестирует такой сервис в некоторых торговых точках Москвы, Московской области и Татарстана. По словам Войлукова, Банк России заинтересован продвигать этот проект в удаленных небольших городах и поселениях.

Для получения наличных в кассе магазина потребуется совершить покупку, но пока речи о минимальной стоимости такой покупки нет, говорит Войлуков. Вероятно, она определится позднее исходя из рекомендаций самих торговых точек, говорит вице-президент АБР. При этом лимит снятия наличных в кассах магазинов, по его словам, планируется ограничить примерно 3 тысячами рублей.