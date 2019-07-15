В мире
15.07.2019 11:20
Текст: Юрий Сизов

Владимир Макей о приоритете внешнеэкономического вектора РБ

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Наличие проблем в решении напряженных задач в области внешней торговли, поставленных руководством страны перед загранучреждениями Беларуси, вынужден был признать 15 июля глава дипломатического ведомства РБ Владимир Макей на ежегодном семинаре руководителей зарубежных представительств и консульских учреждений республики.

Фото: БЕЛТА
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Министр, которого цитирует БЕЛТА, обратил особое внимание на приоритет внешнеэкономического вектора в работе посольств в условиях конкуренции на мировых рынках. "Идет жесткая и бескомпромиссная борьба во всех регионах за рынки сбыта и сферы экономического влияния", - заявил он, признав, что "ситуация на внешнеторговом фронте не стала проще с прошлогодней встречи. Она и не будет проще".

Фото: Анатолий Медведь
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Глава внешнеполитического ведомства констатировал наличие в мире фактов торговых войн, протекционизма, продвижения собственных интересов в ущерб многосторонним обязательствам. "Все эти явления непосредственно затрагивают Беларусь с ее открытой экономикой. В этих условиях требования к работе посольств, важность их вклада в реагирование на внешние вызовы будет только возрастать. Востребованы нестандартные подходы, свежий незашоренный взгляд на рынки стран вашей аккредитации", - подчеркнул министр, обращаясь к дипломатам.

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