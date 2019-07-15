ВОЗ требует конкретизировать понятие "игровое расстройство"

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, в котором заявила о необходимости в точном определении термина "игровое расстройство". Причиной подобного заявления стала бурная реакция сотрудников игровой индустрии на внесение "игровой зависимости" в перечень болезней МКБ-11 и просьба пересмотреть критерии, по которым было принято это решение. Главным аргументом представителей игрового сообщества стал тезис "Любовь к играм - не психический недуг. Проведение времени за играм - осознанный выбор каждого, а не болезнь".

По заявлению главы Центра по лечению зависимости в префектуре Канагава, Япония, доктора Сусумы Хигучи, число страдающих игровой зависимостью растет с каждым годом. Этим расстройством страдают преимущественно мужчины. Сам доктор также обеспокоен расплывчатым термином "игровой зависимости": "Отсутствие четкого определения игрового расстройства не только осложняет разработку надлежащих методов лечения и политики общественного здравоохранения, но и препятствует эффективному мониторингу и наблюдению", сообщает центр новостей ООН.

В списке ВОЗ зависимость от видеоигр признается болезнью, если человек в течение 12 месяцев не может контролировать свою зависимость, ставит видеоигры выше своих обязанностей, самообразования, других интересов или видов деятельности. Также при условии, что человек продолжает активно играть, даже если это негативно сказывается на его жизни. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.