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15.07.2019 10:29
Рубрика: Спорт

Два российских теннисиста вошли в десятку рейтинга АТР

Текст: Максим Домчев
Два российских теннисиста вошли в первую десятку рейтинга АТР. В последний раз подобное произошло в 2010 году.
Даниил Медведев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Даниил Медведев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Даниил Медведев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала новый рейтинг сильнейших игроков. Карен Хачанов поднялся на восьмое место, а Даниил Медведев расположился на десятой строчке, поднявшись на три позиции.

Фото: REUTERS/Toby Melville
Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона

Для Медведева это высшее достижение в карьере. Даниил стал восьмым теннисистом из России, которому удалось попасть в десятку сильнейших рейтинга АТР. В последний раз сразу два россиянина попадали в первую десятку в 2010 году. Тогда это были Николай Давыденко и Михаил Южный.

Возглавляет рейтинг победитель Уимблдона Новак Джокович, на второй позиции испанец Рафаэль Надаль. Третье место у финалиста Уимблдона-2019 Роджера Федерера.

Рейтинг ATP от 15 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595;

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4325;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045;

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;

8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2890;

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2758;

10 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2625.

Спорт Теннис Игроки
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