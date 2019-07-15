Необычное дело рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Спор касался наследственных прав женщины, которая называла себя гражданской женой.

Верховный суд объяснил, как иждивенцу доказать, что он может претендовать на часть наследства. Фото: iStock

Ситуация в нашем случае была, с одной стороны, жизненная - мужчина и женщина прожили вместе долго - больше десяти лет, но брак не был зарегистрирован. Но, с другой стороны, иск был нестандартным, потому что в отечественном законодательстве нет ни гражданских жен, ни гражданских мужей. Значит ли это, что прав на наследство у таких "нерасписанных" граждан нет?

Дело, о котором идет речь, заключалось в следующей ситуации - когда мужчина умер, на все, чем он владел при жизни, предъявили права его законные наследники. Точнее - наследницы. Одной из которых оказалась мать умершего мужчины.

Но тут появилась женщина, которая решила потребовать и себе часть наследства, заявив, что она не просто гражданская жена умершего, она - его иждивенец.

Для тех, кто не очень силен в юридических терминах, уточним. По наследственному праву свою часть наследства, вне зависимости от наличия или отсутствия завещания, имеют несовершеннолетние дети, родители, супруг наследодателя, плюс те граждане, кто был на его иждивении.

Именно поэтому женщина, назвавшая себя гражданской женой, подала иск к двум другим наследницам умершего. В ее исковом заявлении было сказано, что истица была гражданской женой умершего, жила с ним одной семьей больше десяти лет и, самое важное, находилась на его иждивении. Ее пенсия была маленькой по сравнению с пенсией гражданского супруга, поэтому именно он оплачивал ее жизнь - содержание квартиры, питание и лекарства.

Интересно, но два местных суда, рассмотрев иск гражданской жены, встали на ее сторону, согласившись с требованиями женщины.

Местный суд первой инстанции решил, а апелляция согласилась, что истица действительно жила с умершим, была на его иждивении, так как ее пенсия была реально меньше, чем у него.

Дальше и выше - в Верховный суд РФ отправились законные наследники, не согласные с таким правилом деления наследства. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила материалы спора и с аргументами настоящих наследников согласилась, поэтому решения местных судов были отменены.

По мнению высокой судебной инстанции, спор придется пересматривать заново.

Вот логика рассуждения Верховного суда РФ.

По решению суда первой инстанции, сожительница умершего гражданина была признана его наследницей. Доводы первого суда были такими - заявительница действительно больше десяти лет проживала вместе с наследодателем. Соответственно, он ее обеспечивал, поэтому она может быть наследницей.

Местные суды не проверили, откуда истица при небольшой пенсии получала деньги на жизнь

Местные суды заявили, что гражданская супруга на момент открытия наследства была нетрудоспособной пожилой женщиной с небольшой пенсией, проживающей за счет своего сожителя.

Интересно, но суд первой инстанции принял во внимание даже тот факт, что мать наследодателя, когда выступала в суде, назвала истицу гражданской женой своего сына.

Но Верховный суд РФ эти доводы не убедили. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, их коллеги не проверили, откуда истица при такой небольшой пенсии получала деньги на жизнь. По мнению высокого суда, местные суды только ограничились фактами, что женщина жила с наследодателем и ее пенсия была значительно меньше, чем у него. Но это еще не значит содержание, - подчеркнула судебная коллегия по гражданским делам.

По мнению Верховного суда, при постановке вопроса об иждивении местные суды должны были в первую очередь выяснить, а была ли материальная помощь в последний год жизни наследодателя "постоянным и основным источником средств к существованию истицы", подчеркнул Верховный суд.

Кроме этого, по мнению высокой судебной инстанции, "некоторые обстоятельства дела не получили оценки судов". Так, из материалов дела видно, что истица, с ее же слов, "имела дополнительный заработок". Но эти слова остались без внимания.

Был еще один важный момент, на который местные суды почему-то не обратили внимания, хотя он фигурирует в материалах дела. Наследодатель при жизни отдал свои банковские карты другому человеку, который покупал для него продукты, лекарства и другие необходимые вещи. И этот человек не получал от наследодателя указаний помогать его гражданской жене.

Верховный суд, отменив все предыдущие решения, направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию с указанием рассмотреть дело с учетом своих разъяснений.

В судебной практике за последние годы был только один в чем-то похожий случай, когда суд разбирал имущественные права гражданской жены. Тот процесс не дошел до Верховного суда РФ и был рассмотрен на уровне региональных судов.

Тогда иск против гражданской супруги умершего отца подал его взрослый сын. Случилось это в одном из южных регионов страны.

Истец уверял в суде, что его отец при жизни построил не один дом. И в последнем построенном им доме его отец проживал со своей гражданской женой много лет. А когда мужчина умер, то его наследником стал законный сын. Поэтому ему, кроме всего оставшегося добра, заявил сын, нужен еще и дом, в котором в настоящий момент живет гражданская жена его отца. Она для истца - посторонний человек. По мнению взрослого сына, в законе нет такого понятия, как "гражданский супруг". Так что в доме, который принадлежит ему как наследнику проживает посторонняя женщина и ее надо выселить.

Ответчица, она же гражданская супруга, на момент рассмотрения иска в суде была уже очень пожилым человеком, у нее не осталось родственников, а общих детей у пары не было. Поэтому ее выселение из дома, сказала ответчица, означало бы просто выдворение на улицу, так как никакого другого дома у нее не было.

Показательно, но все суды - и районный, и краевой - дружно встали на сторону пожилой женщины. Суды в своем решении подчеркнули, что дом - единственное имущество, которое у женщины осталось. А так как она была домохозяйкой, то пенсия у нее - минимальная. И суды оставили ей спорный дом.