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Вышел трейлер продолжения "Беверли-Хиллз, 90210" со старым составом

Новости
    15.07.2019, 14:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На официальном YouTube-канале шоу появилось небольшое превью очередного ребута сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

На этот раз - с оригинальным актерским составом: Дженни Гарт, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли и Гэбриэлль Картерис. То есть в сборе все, кроме Люка Перри, умершего 4 марта от инсульта.

Двадцатисекундный ролик задорно демонстрирует весь цветник ветеранов. При этом стоит заметить, что граждане в целом недурно сохранились.

Шоураннеры - Майк Чесслер и Крис Альбергини, делавшие серию "Беверли-Хиллз, 90210: Новое поколение", ремейк-спинофф.

Премьера - 7 августа.

Оригинальный сериал, выходивший в 1990-2000-м на протяжении 293 серий в десяти сезонах, стал одним из самых популярных и успешных продуктов канала Fox.

Далее "БХ" умножили спиноффы - например, немногим менее популярный "Мелроуз Плейс", после также перещапущенный, и сериал "Агентство моделей".

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