Госдума начала сбор отзывов на законопроект, вводящий 15 суток ареста за неповиновение приставу в здании суда. Попасть на несколько дней в камеру можно будет, например, за брань в судебных коридорах, курение в неположенном месте и любое другое нарушение правил.

С инициативой выступила Калининградская областная Дума. Она внесла в Госдуму проект поправок в КоАП, усиливающий наказание для нарушителей судебного порядка.

Двери суда открыты для всех, потому что правосудие должно быть доступным. Спецпропусков или особых разрешений не нужно. Но есть определенные правила, которые обязан соблюдать каждый посетитель суда. Например, на входе надо показать паспорт и предъявить вещи к досмотру.

Как рассказывают в службе судебных приставов, регулярно в багаже посетителей судов находят электрошокеры, травматические пистолеты, охотничьи и кухонные ножи, отвертки и ножницы, а также шила и спицы. Возможно, у кого-то намерения были самые невинные, например, он просто хотел заняться вязанием во время долгого процесса. А электрошокер захватил на случай, если процесс затянется допоздна и домой придется возвращаться по темным улицам.

Однако спорить с приставом по поводу своего груза не просто бесполезно, а незаконно. Согласно КоАП, "неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила", грозит штрафом от 500 до 1 тысячи рублей. По мнению разработчиков законопроекта, такого наказания явно недостаточно. Как рассказывается в пояснительной записке, в Калининградской области протоколы по данной статье в большинстве своем составлялись за невыполнение распоряжений судебных приставов, "направленных на воспрепятствование нахождения в здании суда в алкогольном опьянении, курения в помещениях судов в специально не отведенных для этой цели местах...".

За год суды оштрафовали за нарушение правил поведения в судах более 40 тысяч человек

Некоторые нарушители игнорировали распоряжения судебных приставов "о прекращении разговоров на повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики, грубых и нецензурных высказываний в адрес работников и посетителей суда". Кто-то отказывался предъявить документы, по этому поводу часто скандалят на входе в суд. Кто-то не давал проверить свой портфель портативными металлодетекторами. Не говоря уже о спорах по поводу запрещенных для проноса в суд предметов, оказавшихся у граждан.

По словам авторов проекта, число подобных нарушений растет, что свидетельствует об игнорировании посетителями утвержденных в установленном порядке правил поведения зданиях судов. Поэтому предлагается усилить наказание.

Кстати, если гражданин нарушает порядок непосредственно в ходе судебного заседания и не реагирует на замечания судьи, то уже сегодня может оказаться в спецприемнике для административного ареста. Если же к порядку призывает пристав, непослушание приведет только к небольшому штрафу. Данную недоработку и предлагается исправить.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году было рассмотрено 44 тысячи 110 дел об административных правонарушениях, из них к административной ответственности привлечена 41 тысяча 38 лиц. Штрафы получили 40 тысяч 449 человек, административный арест получили 577 граждан. Это те, кто скандалил в зале суда. Если предложение будет принято, то ряды арестантов пополнятся теми, кто затевал ссоры с приставами на входе в суд и в коридорах. При этом решение об аресте будет принимать только суд.

Кстати, Совет судей сейчас разрабатывает типовые правила для посетителей судов. Подготовлен своего рода черновой вариант, который дорабатывается в ходе широкого экспертного обсуждения.

"Уважение к суду включает уважительные отношения между участниками судопроизводства и судом, между гражданским обществом и судебной властью, а также внутри самого судейского сообщества, - рассказал в свое время председатель Совета судей Виктор Момотов. - Если независимость суда - это абсолютная ценность, то уважение к суду - это конкретная модель поведения, которая должна быть предписана и соблюдаться всеми для обеспечения такой независимости".