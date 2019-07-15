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15.07.2019 17:28
Рубрика: Власть

Молчание дорого

В Думу внесен закон, по которому за несообщение о преступлении грозит срок
Текст: Наталья Козлова
Законодатели решили подправить Уголовный кодекс РФ ради тех, кто знает про готовящееся преступление, но считает, что его "хата с краю".
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

За несообщение о преступлениях "против жизни при отягчающих обстоятельствах" могут установить уголовную ответственность. Об этом говорится в законопроекте, который уже внесен в Госдуму. Он предусматривает дополнение Уголовного кодекса соответствующей новой статьей.

Инициатором таких поправок выступил депутат Евгений Марченко из Санкт-Петербурга.

Итак, что же предлагает законодатель?

Он предлагает ввести ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать информацию о готовящемся преступлении, о лице, которое по достоверно известным данным готовит, совершает или совершило убийство двух и более лиц. А также сделало это общеопасным способом или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. В предложении есть исключения.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Они предусмотрены для самых близких к преступнику людей. Это, в первую очередь, супруг или близкие родственники преступника. По предложению разработчика законопроекта - их привлекать к ответственности за несообщение о готовящемся или совершенном преступлении не планируется.

Остальным промолчать или закрыть глаза на подготовку злодейства обойдется дорого.

Так, только штраф за несообщение о готовящемся страшном преступлении предложен до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Но на этом шкала наказаний не заканчивается. "Молчунам" могут дать принудительные работы на срок до одного года. Максимально можно получить лишение свободы на тот же годичный срок.

"Молчунам" могут присудить принудительные работы на срок до года. Или лишение свободы на тот же срок

Надо подчеркнуть, что предлагаемая норма составлена по аналогии с уже действующей в отечественном Уголовном кодексе РФ статьи 205.6.

В этой статье прописано наказание за несообщение "в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении" гражданина, которому абсолютно точно известно, что кто-то готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, перечисленных в статьях 205-205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Все перечисленные статьи из раздела Уголовного кодекса, касаются преступлений против общественной безопасности. В основном - преступлений террористической направленности.

Разработчик проекта положительно оценивает, как говорят юристы, криминализацию такого молчания, но считает необходимым расширить круг преступлений, за несообщение о которых может наступить уголовная ответственность.

Это, по мнению автора, позволит уменьшить уровень латентной преступности в России и восполнить правовые пробелы, оставшиеся после введения в 2016 году в УК РФ ст. 205.6. А еще Марченко предлагает скорректировать название статьи 205.6, уточнив в нем, что речь идет именно о террористических преступлениях.

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