Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер

Британские заключенные при условии хорошего поведения смогут получать ключи от своих камер. Об этом говорится в заявлении британского минюста, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, тюремному персоналу рекомендуется чаще хвалить заключенных, "постоянно использовать вербальные формы поощрения". Однако некоторые виды послаблений, например, платные телеканалы и "другие неуместные вещи", остаются под запретом.

Эти шаги направлены на то, чтобы стимулировать власти на местах уделять больше внимания поощрению заключенных.

Сегодня в Британии насчитывается самое большое число заключенных среди стран ЕС - почти 85 тысяч человек. Условия содержания в них весьма суровы, что вместе со скудным рационом питания приводит к достаточно частым бунтам.