Закон сделает особыми брендами названия регионов

Новости

Два Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем 21:17
Число погибших на Лене отдыхающих увеличилось до шести 20:59
В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД 20:52
РФ и Франция обсудили перспективы военного взаимодействия 20:44
Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России 20:40
Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации 20:34
Украина сменит посла в США и еще в одиннадцати странах 20:32
В Госдуме оценили заявления об ответственности РФ за свертывание ДРСМД 20:22
В Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель 20:20
В Москве девушка умерла во время массажа 20:10
Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма 20:02
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков 19:41
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова 19:40
Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана 19:38
Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным 19:35
Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек 19:09
Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер 19:06
Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом 19:06
В Петербурге "Метеор" врезался в Дворцовую набережную 19:02
На Каспии вблизи Махачкалы произошло землетрясение 18:57
Госдума рассмотрит законопроект о качестве и доступности фруктов и ягод 18:51
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами "Нептун" 18:42
Урсула фон дер Ляйн подаст в отставку с поста министра обороны ФРГ 18:32
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским 18:22
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 20:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Род пряника

Закон сделает особыми брендами названия регионов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий превращать географические названия в особый знак качества.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как пояснил один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект вводит новый объект интеллектуальных прав: "географическое указание", которое используется в качестве средства индивидуализации товара.

Например, все знают тульский пряник. Ни в Костроме, ни в Омске, ни во Владивостоке, при всем к ним уважении, не смогут сделать точно такой же. После принятия закона никто не сможет играть и зарабатывать на чувствах людей, выдавая обычные пряники за те самые, тульские.

Под правовой охраной будут такие бренды, как камчатский краб, башкирский мед, кубанское сало и многие-многие другие. Регистрировать географические указания будет Роспатент.

Фото: iStock
В России утвердили дорожную карту создания брендов экопродукции

"Новые упрощенные возможности для регистрации и продвижения региональных брендов позволят расширить перспективы развития регионов России, - говорит Павел Крашенинников. - Многие из известных нам товаров уникальны именно своим географическим происхождением. В каждом субъекте РФ присутствует своя историческая, культурная или природная исключительность, особые традиции, в том числе в сфере прикладного творчества, национальной кухни и т.д. Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить конкурентоспособность экономики регионов, будут способствовать привлечению российских и иностранных инвестиций, развитию туризма".

По словам экспертов, строго говоря, географические бренды и сегодня можно официально регистрировать: в законе предусмотрено такое понятие, как "наименование места происхождения товара". Это тоже своего рода географические торговые марки. Однако требования, предъявляемые для их регистрации, являются достаточно жесткими. Необходимо подтверждать не только известность географического бренда, но и как-то доказывать, что именно местные горы (травы, воды и т.п.) наделяют товар особенными свойствами, которых нигде больше нет.

Но сложно документально определить специфический вкус и цвет масла или молока, полученных от коров, которые пасутся на определенных пастбищах, где растут особые травы, характерные для данного региона.

Кроме того, зарегистрировать некоторые марки сегодня невозможно по процедурно-техническим причинам: просто нет организаций, уполномоченных выдавать заключения в отношении некоторых видов товаров. Из-за этого, как поясняют эксперты, не удается регистрировать, например, лечебные грязи или природные драгоценные камни.

Под охрану могут попасть такие бренды, как тульский пряник, калужское тесто и многие другие

Поэтому и предлагается вести новый вид географических торговых марок. Одно из юридических отличий новых брендов: будет вовсе необязательно, чтобы товар производился "от и до" на территории региона. Достаточно, чтобы хотя бы одна из стадий производства была в том географическом месте. Но это должна быть решающая стадия, когда продукт приобретает свои знаменитые качества.

Лица, зарегистрировавшие географическое указание, получат исключительное право его использования. Товары, этикетки или упаковки, на которых незаконно использовано географическое указание, будут считаться контрафактными.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия ДФО Камчатский край ПФО Башкортостан ЮФО Краснодарский край ЦФО Тульская область Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским
Россиянам готовят дополнительный выходной
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста