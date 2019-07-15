Закон сделает особыми брендами названия регионов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий превращать географические названия в особый знак качества.

Как пояснил один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект вводит новый объект интеллектуальных прав: "географическое указание", которое используется в качестве средства индивидуализации товара.

Например, все знают тульский пряник. Ни в Костроме, ни в Омске, ни во Владивостоке, при всем к ним уважении, не смогут сделать точно такой же. После принятия закона никто не сможет играть и зарабатывать на чувствах людей, выдавая обычные пряники за те самые, тульские.

Под правовой охраной будут такие бренды, как камчатский краб, башкирский мед, кубанское сало и многие-многие другие. Регистрировать географические указания будет Роспатент.

"Новые упрощенные возможности для регистрации и продвижения региональных брендов позволят расширить перспективы развития регионов России, - говорит Павел Крашенинников. - Многие из известных нам товаров уникальны именно своим географическим происхождением. В каждом субъекте РФ присутствует своя историческая, культурная или природная исключительность, особые традиции, в том числе в сфере прикладного творчества, национальной кухни и т.д. Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить конкурентоспособность экономики регионов, будут способствовать привлечению российских и иностранных инвестиций, развитию туризма".

По словам экспертов, строго говоря, географические бренды и сегодня можно официально регистрировать: в законе предусмотрено такое понятие, как "наименование места происхождения товара". Это тоже своего рода географические торговые марки. Однако требования, предъявляемые для их регистрации, являются достаточно жесткими. Необходимо подтверждать не только известность географического бренда, но и как-то доказывать, что именно местные горы (травы, воды и т.п.) наделяют товар особенными свойствами, которых нигде больше нет.

Но сложно документально определить специфический вкус и цвет масла или молока, полученных от коров, которые пасутся на определенных пастбищах, где растут особые травы, характерные для данного региона.

Кроме того, зарегистрировать некоторые марки сегодня невозможно по процедурно-техническим причинам: просто нет организаций, уполномоченных выдавать заключения в отношении некоторых видов товаров. Из-за этого, как поясняют эксперты, не удается регистрировать, например, лечебные грязи или природные драгоценные камни.

Под охрану могут попасть такие бренды, как тульский пряник, калужское тесто и многие другие

Поэтому и предлагается вести новый вид географических торговых марок. Одно из юридических отличий новых брендов: будет вовсе необязательно, чтобы товар производился "от и до" на территории региона. Достаточно, чтобы хотя бы одна из стадий производства была в том географическом месте. Но это должна быть решающая стадия, когда продукт приобретает свои знаменитые качества.

Лица, зарегистрировавшие географическое указание, получат исключительное право его использования. Товары, этикетки или упаковки, на которых незаконно использовано географическое указание, будут считаться контрафактными.