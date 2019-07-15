"Заморозку" накопительной части пенсии предложили продлить

Такие предложения, как пояснили "Российской газете" в Минтруде России, содержатся в материалах к основ-ным характеристикам бюджета Пенсионного фонда России.
В ведомстве при этом напомнили, что мораторий действует с 2014 по 2021 год. Сегодня страховые взносы, уплачиваемые работодателями за своих работников, в полном объеме перенаправляются на финансирование страховых пенсий. Решения о введении моратория предусмотрены отдельными законами, проекты которых разрабатывал и сопровождал Минфин России.
Вместе с тем, как отметили в ведомстве, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России.
Пока вопрос в стадии проработки.