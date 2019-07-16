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16.07.2019 17:31
Рубрика: Экономика

64 тысячи россиян переедут из аварийного жилья до конца 2020 года

Текст: Алена Баталова
Восемь тысяч российских семей до конца 2019 года переедут из аварийного жилья. Об этом сообщал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков на Ассамблее региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ. Расселение ведется в рамках первого этапа новой программы по переселению граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Фото: Артем Ленц/ТАСС Фото: Артем Ленц/ТАСС
Фото: Артем Ленц/ТАСС

- Увеличение объемов ввода жилищного строительства поможет решить один из самых острых на сегодняшний день вопросов - вопрос аварийного жилищного фонда, - считает Дмитрий Волков. - За шесть лет планируется переселить 530 тысяч человек - только в рамках этой программы. Это колоссальный объем; на него из федерального бюджета предусмотрен 431 миллиард рублей, а общий объем финансирования превышает полтриллиона рублей.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
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Дмитрий Волков привел актуальные данные: с апреля по июнь 2019 года Фонд ЖКХ рассмотрел и одобрил все заявки регионов, работающих в этом проекте. Сумма финансирования 1 этапа составляет 35 миллиардов рублей, причем 10,4 миллиарда уже переведены. Остальные деньги поступят после того, как субъекты предоставят реестр заключенных контрактов на приобретение квартир:

- В регионах составлены графики на заключение контактов, ход исполнения в этом году хороший - план уже выполнен на 64 процента, и мы считаем, что и мы, и субъекты Российской Федерации достаточно ритмично взялись за этот вопрос. Это дает нам основание быть уверенными, что программа будет выполнена.

Замминистра строительства дополнил, что органам исполнительной власти на местах в 2019-2020 гг. в рамках первого этапа программы предстоит переселить 64 тысячи человек из более чем 26 тысяч жилых помещений, площадь которых составит 1 миллионов 40 тысяч квадратных метров.

- Только в этом году переедут восемь тысяч семей. Так, например, первые ключи в рамках федеральной целевой программы получили 49 семей из Липецкой области, - сообщил Дмитрий Волков.

- Ни мы, ни Минстрой не видим никаких рисков что мы не выполним эту программу, - подытожил председатель Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин.

Поддержаны поправки о продаже единственного жилья без уплаты налога

Глава Набсовета фонда обратился к региональным общественным советам в сфере строительства и ЖКХ с призывом обращать внимание на качество жилья, куда переселяют людей из аварийных домов (сейчас на контроле в фонде 311 некачественных домов), и на его энергоэффективность. В Фонде ЖКХ считают, что введение обязательных требований по энергоэффективности для домов, капитально ремонтируемых и строящихся с участием бюджетных средств, могло бы решить эту остро стоящую проблему.

- Мы примерно 300 миллиардов рублей в год теряем на неэнергоэффективном жилищно-коммунальном хозяйстве, - отметил Сергей Степашин. - В то время как энергоэффективный дом дает возможность не только экономить, но и на 40-50 процентов сокращать квартплату для наших граждан.

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