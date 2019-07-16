20 июля 1944 года полковник граф Клаус Шенк фон Штауффенберг принес на совещание в ставку Адольфа Гитлера "Вольфшанце" портфель, в котором была взрывчатка. Сражаясь в Африканском корпусе Роммеля, фон Штауффенберг потерял левый глаз, кисть правой руки и два пальца на левой. С такими физическими изъянами он все же сумел активировать детонатор. Штауффенберг успел выйти из комнаты, после этого один из офицеров споткнулся о портфель и отодвинул его в сторону. В 12.42 произошел взрыв.

Гитлера спасло то, что совещание проходило не в подземном бункере, а в легком деревянном строении - тем не менее он получил 100 осколков в ноги, у него была вывихнута рука, повреждены барабанные перепонки, рассечено лицо. Все закончилось меньше чем за сутки - Штауффенберг и трое других офицеров были расстреляны после полуночи во дворе штаба резерва сухопутных войск.

Клаусу не удалось вернуть Германию в "старые добрые времена". Фото: Gettyimages

Военные поддержали идущего к власти Гитлера. В начале 30-х лейтенант Штауффенберг обучал штурмовиков и помогал им получать оружие из армейских арсеналов. В то же время военные оставались наиболее последовательными противниками Гитлера - хотя бы потому, что были профессионалами и хорошо представляли, чем кончится для Германии следующая мировая война. И перед вводом войск в Рур, и во время Судетского кризиса, и перед вторжением в Польшу генералы были готовы совершить переворот: шла подготовка, налаживались контакты с Западом. Но Англия и Франция уступали Гитлеру, а у того все получалось. Он взял реванш за унижения Версальского мира, восстановил Рейх, объединил в одном государстве всех немцев. Он раздавил давнего врага, Францию, он привел немецкие армии под Москву - его популярность в армии и стране была невероятна, выступление против него казалось самоубийством. Да и стоило ли бросать вызов тому, кто казался избранником судьбы?

Но летом 1944-го, на фоне операции "Багратион" и англо-американской операции в Нормандии, было ясно, что война проиграна. Генералы и полковники это понимали, но Германия все еще надеялась на Гитлера.

"Наркотик фюрера"

К лету 1944-го Гитлер превратился в развалину. У него дрожала левая рука, плохо видел правый глаз, искривление позвоночника прогрессировало так, что он казался горбатым. Его мучили боли в желудке, тошнота, озноб и слабость, приступы депрессии и мысли о смерти. Он плохо конт­ролировал себя и был подвержен вспышкам ярости. После перенесенного в 1942 году гриппа он не выносил яркого света. С 1941-го, по предписанию врачей, Гитлер принимал первитин ("наркотиком фюрера" тот называют не случайно) и прочно на него подсел. К лету 1944-го этот человек был тенью себя прежнего, один из офицеров, не видевший Гитлера год, при встрече с ним пришел в ужас. Но махина нацистского государства по-прежнему держалась на фюрере.

Выступление против Гитлера, "избранника судьбы", казалось самоубийством

Исследователь немецкого нацизма Олег Пленков феномен Гитлера выводил из глубоко укорененного в немецкой культуре образа романтического героя. Незаметный, перебивающийся мелкими коммерческими заказами, не получивший образования художник-самоучка оказывается героем войны. Простой солдат становится блестящим оратором. Он захватывает власть, побеждает в нескольких войнах, совершает страшные, невообразимые злодеяния… В нечеловеческих энергии и харизме, которые непонятно откуда взялись и всего за 13 лет привели Гитлера к власти, было нечто дьявольское, необъяснимое.

В 1944 году англо-американские бомбардировщики превращали Берлин в развалины, и у Гитлера появилось прозвище Blutsauger - вампир. Но Германия по-прежнему оставалась государством фюрера. Немцы ждали чуда и верили в него. Заговорщики не ошибались - Гитлера было необходимо убить.

За прошлое без будущего

Количество тех, кого казнили после того, как заговор провалился, историки оценивают по-разному - от 200 до 4980 человек. В тюрьме Плетцензее, среди прочих, повесили фельдмаршала (второй отравился, не став ждать ареста), 19 генералов, 26 полковников, двух послов, одного министра, трех государственных секретарей, начальника полиции Берлина и шефа криминальной полиции Рейха. Последний, группенфюрер СС Небе, был матерым военным преступником - как и многие участвовавшие в заговоре генералы. Среди заговорщиков были и военные профессионалы, хотевшие сохранить Рейх, помирившись с Западом, и христианские демократы, и либералы, и сторонники "национальной революции".

Заговорщики были офицерами без солдат. Гитлер уничтожил и оппозицию, и разномыслие, массовой опоры у них не было. Все кончилось, как только поднятые ими войска узнали, что Гитлер жив. Поговорив с Гитлером по телефону, командир охранного батальона Рёмер не стал задерживать Геббельса, а отправился арестовывать собственное начальство. Нечто подобное происходило всюду, где генералы попытались взять власть. Пересозданная Гитлером Германия отвергла Штауффенберга и его единомышленников. О глубине метаморфозы, которая произошла с обществом, говорит личность председателя Народной судебной палаты Роланда Фрейслера, с шуточками и прибаутками отправлявшего мужчин на виселицу, а женщин на гильотину. В Первую мировую он оказался в русском плену, в России стал членом партии большевиков и продовольственным комиссаром, а потом превратился в такого оголтелого нациста, что его сторонился сам Гитлер. Фрейслер мог бы избежать наказания, но во время бомбежки его убило рухнувшей с потолка балкой - и здесь определенно видна рука радеющей за справедливость Судьбы.

Место покушения. Фото: Gettyimages

Единомышленники Штауффенберга хотели возродить милую их сердцам старую Германию, с прусским орднунгом, воинским этосом, беспокойным рыцарским духом. Союзники собирались ее уничтожить: она казалась рассадником войн. Нынешняя ФРГ полная противоположность не только идеям Гитлера, но и идеалам Штауффенберга и его друзей - они сражались за прошлое, и будущего у этого не было.

Деталь

Война под кайфом

В 30-е годы в Германии использовали как стимулирующее средство препарат под названием "первитин". Это был метамфетамин, производное амфетамина, психостимулятор, формирующий зависимость. В наше время он отнесен к наркотикам и входит в список запрещенных веществ. Всю Вторую мировую войну вермахт провоевал под первитином, накануне вторжения во Францию войска получили 35 миллионов доз. Работоспособность и готовность рисковать увеличивалась в разы, но последствия были тяжелыми. К 1940-му первитин полагалось применять лишь в крайних случаях, и все же на Восточном фронте в плен попадали целые подразделения, находившиеся в состоянии жестокого "отходняка".