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16.07.2019 03:51

Администрация Трампа поставила еще один барьер для мигрантов

Текст: Максим Макарычев
Администрация Трампа поставила еще один барьер на пути в Соединенные Штаты для мигрантов, тысячами прибывающим к южной границе этой страны. По крайней мере, так эксперты оценили решение, о котором в понедельник сообщили в Белом доме.

Трамп идет напролом

Как отмечает Reuters, новое правило запрещает почти всем категориям мигрантам обращаться за убежищем на южной границе США и предписывает, чтобы они сначала искали его в третьей стране, через которую в перспективе, но без всяких на то гарантий, могут въехать в Соединенные Штаты. В заявлении министерства внутренней безопасности США также отмечается, что это правило установит "новую планку" для иммигрантов, "вводя дополнительные ограничения в отношении права на получение пособия для иностранцев, ищущих убежища в Соединенных Штатах".

Фото: AP Photo/Christian Chavez
Более 200 мигрантов задержаны в Мексике по пути в США

Иными словами, новое правило фактически делает невозможным прямой легальный въезд в США для лиц, ищущих убежища на южной границе страны. Таким образом, президент США дает понять, что выполняет свои предвыборные обещания в части миграционной политики, которая основательно расколола американскую политическую элиту. Как и в 2016 году, в 2020 году этот вопрос станет одним из самых ключевых в его предвыборной программе.

В Белом доме заявляют, что возможности США обрабатывать заявления о предоставлении убежища оказались перегружены из-за притока беженцев из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, а также из Кубы, и даже африканских стран, а также Индии, оказавшихся во временных центрах содержания на границе с Мексикой. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что многие заявления о предоставлении убежища были "беспочвенными". "Мы не хотим отвергать людей, которые действительно находятся в опасности, но из опыта мы знаем, что большинство из них, прибывающих на нашу границу, не относятся к этой категории. Мы должны найти эффективный способ сдержать легкомысленных просителей убежища", - сказала Джессика Воган, аналитик Центра иммиграционных исследований, которая поддерживает меры администрации Трампа по усилению ограничений в отношении мигрантов.

Фото: REUTERS/GIORGOS MOUTAFIS
Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

Данная мера вступает в силу уже во вторник, что, как отмечают наблюдатели, может перенести бремя по обработке заявлений о предоставлении убежища на неподготовленные в этом отношении страны, такие как Мексика и Гватемала.

Мексика и Гватемала не согласились

Реакция этих двух стран не заставила себя ждать. Власти Мексики дали понять, что просителям убежища, отвергнутым Соединенными Штатами, следует вернуться в свои страны, а не в Мексику. Министр иностранных дел Мексики Марсель Эбрард заявил, что новое правило США не может в одностороннем порядке превращать Мексику в назначенную "сверху безопасную третью страну" и наделять ее статусом, который будет обязывать просителей убежища, проходящих через ее территорию, искать убежище в Мексике, а не в Соединенных Штатах.

Власти Гватемалы дали понять, что переносят визит президента Джимми Моралеса в Вашингтон, чтобы обсудить потенциальное назначение Гватемалы "безопасной третьей страной" для просителей убежища, подчеркнув, что она не имела планов подписывать такое соглашение. Между тем, по мнению многих экспертов, ни Мексика, ни Гватемала не способны предложить адекватных условий для обеспечения убежища для многих беженцев и в них нет деятельных учреждений для обработки большого количества заявлений о предоставлении убежища.

Более 130 мигрантов нашли в брошенном трейлере в Мексике

Тем временем сам Трамп в понедельник назвал "очень успешной" широкомасштабную операцию по аресту нелегальных мигрантов, которая была проведена в минувшие выходные в 10 американских городах. Операции начались после того, как администрация Трампа подверглась критике за размещение иммигрантов в переполненных центрах временного содержания в антисанитарных условиях, и обвинениям в том, что американские власти разлучают детей-мигрантов со взрослыми.

Оппоненты говорят о "негуманности"

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пограничники США обнаружили на границе с Мексикой тела троих детей

Новое правило американской администрации вызвало резко негативную реакцию со стороны противников президента и правозащитников, заявивших о его "негуманности". Одна из наиболее ярких критиков Трампа, спикер нижней палаты конгресса США Ненси Пэлоси отметила, что администрация Трампа переступила через свою власть и нарушила закон. "Президент разрушает жизни, оскорбляет наши ценности", - сказала Пелоси в своем заявлении.

В свою очередь Американский союз гражданских свобод назвал новое правило "явно незаконным" и пообещал подать в суд на него, в то время как множество экспертов также поставили под сомнение его законность. А Агентство ООН по делам беженцев в своем заявлении отметило, что оно "глубоко обеспокоено" этой мерой, полагая, что оно "подвергнет уязвимые семьи риску" и подорвет международные усилия по поиску скоординированного решения.

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