Американские конгрессмены оценили заявления Трампа как расистские

Ряд недавних заявлений президента США Дональда Трампа будет рассмотрен членами конгресса на предмет расистского содержания, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Hill. Инициаторами стали конгрессмены-демократы, с которыми у главы Белого дома регулярно случаются словесные пикировки.

На этот раз демократы обратили внимание на твит Трампа в адрес ряда нескольких женщин из из Палаты представителей, которых относят к прогрессивному крылу Демократической партии. В ответ на критику в свой адрес президент США посоветовал им "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

По именам Трамп никого не называл, но, как считают американские журналисты, он адресовал свою речь демократке Ильхам Омар, переехавшей в США из Сомали, а также Рашиде Тлаиб (палестинка по происхождению), Александрии Окасио-Кортес (латиноамериканка по происхождению) и Аянна Прессли (афроамериканка).

Сам Трамп в своих словах расизма не видит.

"Те твиты не были расистскими. Во мне нет ни капли расизма!" - так прокомментировал он информацию о рассмотрении этого вопроса в конгрессе.