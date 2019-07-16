Анисимов стал одноклубником Зайцева в "Оттаве"

Российский нападающий Артем Анисимов сменил клуб в Национальной хоккейной лиге. "Чикаго" отправил россиянина в "Оттаву" в результате обмена.

Клубы провели сделку, вследствие которой состав "Чикаго" пополнил бывший форвард канадского клуба Зак Смит. Новичок "черных ястребов" получит 3,25 млн долларов за два ближайших сезона. Канадец провел в лиге 657 матчей и набрал 202 очка.

В "Оттаве" Анисимов будет выступать вместе с российским защитником Никитой Зайцевым, который также в результате обмена перебрался в столицу Канады из Торонто.

Анисимов выступает в НХЛ с сезона 2008/09. Начинал карьеру он в "Нью-Йорк Рейнджерс", после этого продолжил карьеру в "Коламбусе" и потом оказался в "Чикаго". Всего в НХЛ россиянин провел 746 матчей и набрал 364 очка. Из которых в составе "Чикаго" - 155.

В сборной России Артем становился чемпионом мира в 2014 году, дважды становился серебряным призером. На чемпионате мира-2019 Анисимов вместе с российской сборной стал бронзовым призером.