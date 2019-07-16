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16.07.2019 23:35
Рубрика: Спорт

Закрыли аккаунт

Арбитрам КХЛ запретили пользоваться соцсетями
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 154(7912)
Начались предсезонные сборы для судей Континентальной хоккейной лиги. В них примут участие 80 арбитров: 38 главных и 42 линейных.

Сборы, которые продлятся пять дней, начнутся и закончатся тестами на физическую готовность. Обследовать арбитров будут с помощью биоимпеданса, технологии, позволяющей посчитать процент жировой ткани в организме. Тем, у кого он окажется выше нормы, придется заплатить штраф.

Опубликован календарь нового сезона КХЛ

Как поведал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, особый акцент будет сделан на тактической подготовке: "С ребятами мы, наверное, будем дня два сидеть и детально изучать новинки в своде правил".

Ну а, пожалуй, главное новшество касается личной жизни арбитров КХЛ. В предстоящем сезоне им запрещается вести аккаунты в социальных сетях. Ограничение действует до 30 апреля, но и после рефери рекомендуется воздерживаться от активности в соцсетях. Как пояснил Анисимов, эта мера принята для "информационной безопасности".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)
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