Овен

Неделя хороша для составления планов, а в выходные вы можете обнаружить возможности для дополнительного заработка.

Телец

Среду и пятницу можно считать одним из самых удачных периодов месяца. Любые нагрузки будут вам по плечу.

Близнецы

Не уходите от реальности, рассчитывая на спасительные иллюзии. Они могут дать лишь кратковременное облегчение.

Рак

Не беритесь за решение финансовых вопросов, если вы не будете в состоянии проявить спокойствие и дипломатичность.

Лев

Будьте терпеливы с близкими, даже если уверены в своей правоте. Разногласия возможны из-за проблем с недвижимостью.

Дева

Результативность ваших усилий будет зависеть от активности и умения поддержать задушевную беседу. Умерьте амбиции.

Весы

Не принимайте поспешных решений. В сложных вопросах прислушивайтесь к интуиции. Для дел успешна середина недели.

Скорпион

Не рискуйте напрасно, особенно если речь идет о здоровье. Не старайтесь во что бы то ни стало выполнить все намеченное.

Стрелец

Настал ваш звездный час. Пользуйтесь своим обаянием для решения производственных и личных проблем.

Козерог

Замечательный период творчества. Ваши задумки непременно понравятся окружающим.

Водолей

Чем активнее вы будете себя вести, тем больше шансов завоевать расположение начальства.

Рыбы

Не верьте сплетням и сами их не распространяйте. Занимайтесь завершением старых дел.