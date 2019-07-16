Банк России назвал причины замедления инфляции в июне

Годовая инфляция в июне замедлилась на 0,4 процентных пункта и составила 4,7 процента. Самый большой вклад в снижение инфляции внесло уменьшение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Об этом говорится в комментарии по динамике потребительских цен, опубликованном Банком России.

Овощи нового урожая поступили на рынки в 2019 году раньше, чем в прошлом, прежде всего из-за теплой весны, отмечается в обзоре. В результате снижение цен на овощи в июне текущего года оказалось в среднем сильнее, чем в предыдущем году. Заметно подешевела капуста, которая дорожала до этого несколько месяцев подряд, подешевели также и другие овощи, отмечают в ЦБ. Раннее поступление овощей нового урожая особенно заметно отразилось на инфляции в южных регионах страны: в Южном федеральном округе инфляция замедлилась в июне на 0,7 процентных пункта, в Северо-Кавказском - на 0,9 процентного пункта.

"Важно отметить, что ранний урожай овощей - один из временных факторов замедления инфляции, в июне действовали и такие факторы, как эффект базы на топливном рынке и укрепление рубля. В ближайшие месяцы определенные риски для ценовой динамики могут формироваться со стороны зернового рынка: из-за погодных условий эксперты понижают прогнозы урожая зерновых", - говорится в обзоре.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в 2019 году составит 4,2-4,7 процента. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4 процентов, рассчитывает регулятор.