Бизнесу представили прототипы еще восьми будущих суперсервисов

Рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО "Цифровая экономика" рассмотрела проекты еще восьми суперсервисов - комплексных цифровых сервисов по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу.

Суперсервисы создаются для граждан и бизнеса. Поэтому и проектируются они фактически совместно с будущими пользователями и представителями профессионального сообщества, напомнил замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин. По его словам, в финальной версии суперсервисов будут учтены все замечания и предложения.

Один из представленных комплексов госуслуг - "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" - предусматривает онлайн-оформление документов для грузовых перевозок на автомобильном транспорте. О нем за заседании рабочей группы рассказал заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов.

Суперсервис "Пенсия онлайн" будет помогать гражданину на протяжении всего периода его участия в пенсионной системе: от начала трудовой деятельности и формирования пенсионных накоплений до оформления пенсии и управления способом ее получения, включая все составляющие пенсионных выплат, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр.

Комплексная услуга "Трудовая миграция онлайн" обеспечит легализацию трудовой деятельности мигрантов, прозрачность и упрощение их взаимодействия с органами госвласти при получении и продлении патента, работодателями в рамках трудовых отношений и, как следствие, контроль миграционных потоков и уплаты налоговых и страховых взносов.

Суперсервис "Оформление европротокола онлайн" разрабатывается для борьбы с заторами на дорогах. Он предполагает создание экосистемы, охватывающей все шаги процесса по оформлению ДТП и урегулированию убытков в рамках ОСАГО, а также различные каналы взаимодействия участников ДТП, страховщиков и госавтоинспекции. В частности, станет возможным дистанционно оформить соглашение со страховой компанией о положенной выплате. Кроме того, в рамках суперсервиса разрабатывается помощник на основе искусственного интеллекта, который будет анализировать обстоятельства ДТП на основе фото и видео, загруженных участниками ДТП в приложении, и составлять заключения о повреждениях транспортных средств. Ожидается, что в пилотном формате суперсервис запустится до конца этого года.

"Имущество онлайн" - суперсервис, представленный Росимуществом, даст возможность удаленного оформления прав на земельные участки: аренды, владения, а также продажи недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Все необходимые для регистрации документы можно будет загрузить онлайн и подписать их электронной подписью.

Суперсервис "Образование в РФ для иностранцев", разработанный Россотрудничеством, будет представлять собой мультиязычную цифровую платформу для подачи заявки, прохождения отбора в российские вузы и последующего сопровождения студентов во время обучения. У абитуриентов будет возможность производить поиск и сравнение образовательных программ всех вузов на родном языке, подать пакет документов в электронном виде, пройти дистанционный конкурсный отбор, следить в режиме онлайн за рассмотрением заявки. По предложению рабочей группы планируется интегрировать в него услугу подачи документов на визу и ее оформление в электронный виде.

Прототип услуги "Правосудие онлайн" представил заместитель генерального директора судебного департамента при Верховном Суде РФ Виктор Агеев. Суперсервис предусматривает удаленную и безбумажную подачу заявления в суд.

Суперсервис "Мое здоровье онлайн" будет включать функции получения полиса обязательного медицинского страхования онлайн, прикрепление к поликлинике, запись к врачам, в том числе на прохождение медкомиссии для получения водительских прав с выдачей электронной справки, а также вызов врача на дом.

"Бизнес предложил дополнить концепцию услугой "Диспансеризация", а кроме того, интегрировать систему с коммерческими сервисами для того, чтобы человек, исходя их своих предпочтений, мог выбрать государственную или коммерческую клинику, имел возможность по своему желанию передавать свои сведения, данные своих исследований между медучреждениями", - сообщил заместитель директора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.