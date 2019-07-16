Более 60% жилых домов в Москве готовы к новому отопительному сезону

Более половины жилых домов столицы подготовлены к будущему отопительному периоду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

По его данным, на сегодняшний день специалисты Комплекса городского хозяйства города подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период более 20 тыс. строений жилого фонда, что составляет 61% от общего плана.

Напомним, что работы по подготовке к будущей зиме начались сразу после майских праздников. В частности, с 13 мая теплоснабжающие компании приступили к гидравлическим и температурным испытаниям тепловых сетей. Во время таких испытаний отключается горячее водоснабжение в многоквартирных домах.

- К зимнему периоду город готовит свыше 73 тыс. объектов, в том числе более 33 тыс. многоквартирных домов, - рассказал Петр Бирюков. - При подготовке энергетических сетей и оборудования к осенне-зимнему периоду проводится целый комплекс мероприятий: гидравлические испытания и профилактический ремонт тепловых сетей, отопительных котельных, газопроводов и регуляторных пунктов, центров питания и воздушных линий электропередач, диагностика оборудования и многое другое.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, жилой фонд и социальные учреждения будут готовы к приему теплоносителя к 1 сентября, а подготовка объектов промышленности, строительства, транспорта, торговли и сферы услуг, административные здания и другие завершится к 15 сентября.