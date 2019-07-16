Борис Джонсон: Британия не поддержит США в войне с Ираном

Фаворит избирательной гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов со своим оппонентом Джереми Хантом заявил, что не поддержит американскую сторону в случае военной операции против Тегерана, сообщает Reuters.

"Если бы меня спросили, поддержал бы я военные действия США против Ирана, будь я премьер-министром, то ответ - нет", - сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что война с Ираном "не является разумным вариантом" для Запада и что разногласия необходимо решать дипломатическими методами.

Бывший глава МИД Великобритании Джереми Хант, который борется за пост премьер-министра вместе с Джонсоном, поддержал оппонента в этом вопросе. Он также сказал, что не верит в стремление США к войне с Ираном, и наоборот.

Напряженность отношений между Вашингтоном и Тегераном возросла после того, как в прошлом году президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от ядерной сделки, в результате чего Иран свернул свою ядерную программу, потребовав ослабить экономические санкции.