Врачи больницы Грейт Ормонд Стрит в Великобритании провели уникальную операцию по разъединению сиамских близнецов, двухлетних Сафы и Марвы Улла, которые родились в результате кесарева сечения с черепами и кровеносными сосудами, слитыми вместе. Такие случаи, когда близнецы рождаются со сросшимися черепами, крайне редки (примерно один на 2,5 миллиона), и большинство из новорожденных живут не больше суток.

Битва за жизнь двух девочек продолжалась около 10 месяцев при участии около 100 специалистов - не только медиков, но и биоинженеров, программистов. Три операции заняли в общей сложности 50 часов. Чтобы операции прошли успешно, эксперты использовали виртуальную реальность для создания точной копии анатомии девочек. Это позволило хирургам визуализировать сложную структуру их черепов, сросшихся в необычной S-образной форме, а также расположение их мозгов и кровеносных сосудов. Сканирование показало, что у девочек два разных мозга, но они деформированы.

Первая операция состоялась в октябре 2018 года, когда девочкам, родившимся в городе Чарсадда в Пакистане, было всего 19 месяцев. Она длилась 15 часов, и в результате врачам удалось разъединить пациенткам артерии. В ходе второй операции, которая длилась 20 часов, хирургам предстояло разделить близняшкам вены. Однако тут возникли серьезные проблемы: у девочек началось кровотечение после образования сгустков в венах шеи Сафы, и кровь пошла в организм ее сестры. Сафа перенесла инсульт из-за потери вены. Наконец, во время третьей операции, которая длилась семь часов, медикам предстояло сконструировать новые черепа пациенток, используя собственную кость девочек. Они также использовали расширители тканей, чтобы кожа каждой близняшки растягивалась на макушке. Сейчас близняшки проходят ежедневную физиотерапию в рамках программы своей реабилитации.