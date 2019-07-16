Британские врачи разделили сиамских близнецов со сросшимися головами

У матери девочек Зайнаб Биби до рождения близнецов было семеро детей, а во время беременности в семье произошла трагедия: ее муж умер от сердечного приступа.

Чтобы операции прошли гладко, эксперты использовали виртуальную реальность для создания точной копии анатомии девочек. Это позволило хирургам визуализировать сложную структуру их черепов, сросшихся в необычной S-образной форме, а также расположение их мозгов и кровеносных сосудов. Сканирование показало, что у девочек два разных мозга, но они деформированы. Это в итоге смогла исправить уникальная технология и сопутствующая система шкивов. Команда врачей использовала 3D-печать для создания пластиковых моделей конструкций, которые в результате были использованы на практике. Комплекс операций, за который заплатил частный благотворитель, сопровождался несколькими более мелкими процедурами, чтобы позволить девочкам жить независимой жизнью.

Он прошел в три этапа и длился в общей сложности около 50 часов на протяжении 10 месяцев. В нем были задействованы 100 человек - не только медики, но и биоинженеры, программисты. Первая операция состоялась в октябре 2018 года, когда девочкам, родившимся в городе Чарсадда в Пакистане, было всего 19 месяцев. Она длилась 15 часов, в результате врачам удалось разъединить пациенткам артерии. В ходе второй операции, которая длилась 20 часов, хирургам предстояло разделить близняшкам вены. Однако тут возникли серьезные проблемы: у девочек началось кровотечение после образования сгустков в венах шеи Сафы, кровь пошла в организм ее сестры. Врачи были обеспокоены тем, что они могут потерять Марву во время операции после того, как ее пульс резко упал. В результате ей оставили вену, которая разделяла близняшек. Но это оказало влияние на Сафу, который перенесла инсульт из-за потери вены.

Наконец, во время третьей операции, которая длилась семь часов, медикам предстояло сконструировать новые черепа пациенток, используя собственную кость девочек. Они также использовали расширители тканей, чтобы кожа каждой близняшки растягивалась на макушке.

Сейчас близняшки живут с матерью в Лондоне и проходят ежедневную физиотерапию в рамках программы реабилитации.