Медицинская наука сегодня диктует, каким будет российское здравоохранение завтра. В принципе, такая взаимосвязь характерна для любой отрасли, но учитывая, какими стремительными темпами развивается медицина в России, она с энтузиазмом впитывает все инновации и тренды, стараясь максимально сократить сроки от идеи до внедрения в клиническую практику.

С трансформацией в "Университет наук о жизни" Первый МГМУ им. Сеченова взял курс на укрепление интеллектуального лидерства в российской системе здравоохранения и сегодня выступает не только в роли кадровой кузницы, но и является площадкой для разработки, апробации и внедрения передовых технологий. Происходит это на базе Научно-технологического парка биомедицины (НТПБ) - инновационного исследовательского центра мирового уровня, который объединил пять институтов развития. НТПБ имеет все шансы стать основой федеральной биомедицинской агломерации, где будут реализованы программы Национальной технологической инициативы - "НейроНет" и "ХелсНет", отражающие развитие нейронаук, биомедицины и комплексной индустрии здоровья в России. Поэтому уже сейчас у нас есть видение, что предлагает медицинская наука и к чему она приведет отечественную медицину.

Один из глобальных трендов в научной деятельности - междисциплинарный подход. Если раньше врач хотел заняться исследованиями, ему было достаточно собрать пациентов, опросить их, изучить медицинские карты и сделать выводы, то сейчас этого недостаточно. Объем знаний, которыми обладает человечество, становится шире и глубже, растут потребности в инновационных технологиях. Поэтому для достижения результата необходима коллаборация людей или организаций не просто из смежных, а из разных сфер.

Взять, к примеру, внедрение телемедицины, которая оказывает положительное влияние на отрасль, предоставляя дистанционную медпомощь и диагностику с помощью современных коммуникационных технологий. У нас огромная страна, и выехать в ее удаленные уголки первоклассные специалисты могут не всегда по разным причинам, в том числе и логистическим. Но благодаря телемедицине сегодня пациенты могут получить качественную и оперативную помощь от лучших специалистов.

Для того чтобы это стало возможным, недостаточно знаний одного врача, нужны IT-медик, IT-специалист, разработчик баз данных, программист. Именно они должны настроить систему таким образом, чтобы она передавала необходимые врачу данные адекватного качества для постановки диагноза и выбора метода лечения.

Концепция телемедицины реализуется в Сеченовском университете на базе клиники управления здоровьем. Для запуска проекта у нас есть специалисты и необходимое оборудование, и сейчас мы согласовываем наши активности с законодательной базой РФ, чтобы оказывать данную услугу.

Врачи, физики, технологи, химики, инженеры объединились, чтобы создавать органы и ткани, которые "вышли из строя" у пациента

Междисциплинарное взаимодействие характерно для регенеративной медицины и тканевой инженерии. Первый отечественный лазерный биопринтер BioDrop, позволяющий составлять сложные структуры из клеток, которые можно использовать в создании искусственных тканей и органов, был создан совместно учеными Института регенеративной медицины НТПБ Сеченовского университета и Института фотонных технологий ФНИЦ "Кристаллография и фотоника". Врачи, физики, технологи, химики, инженеры объединились, чтобы в будущем в лабораторных условиях создавать органы и ткани, которые "вышли из строя" у пациента, а не ждать донорских.

Российские врачи и инженеры также объединились для создания компактной искусственной почки для диализа, которая помещается в рюкзаке и которую можно носить с собой. Сейчас у людей с хронической почечной недостаточностью есть только две возможности - трансплантация почки или диализ. Трансплантацию удается провести ограниченному числу пациентов, так как количество донорского материала ограничено.

Аппарат, созданный специалистами Института бионических технологий и инжиниринга НТПБ нашего университета и Московского института электронной техники, весит 3,5 килограмма, его можно носить в рюкзаке.

Искусственная почка управляется со смартфона и информирует пациента, если какие-то значения выходят за пределы нормы.

Сейчас проводятся ее тестовые испытания, и в случае положительного результата разработка позволит повысить мобильность пациентов и персонализировать лечение.

Очевиден и еще один тренд медицинской науки - внедрение высокотехнологичных решений. Причем не только в клиниках и лабораториях, но и буквально в руках у пациентов. Сердечно-сосудистые заболевания во всем мире являются основной причиной смертности людей.

В рамках Национального проекта "Здравоохранение" смертность от инсультов и инфарктов в России предполагается снизить с 587,6 случая на 100 тысяч человек до 450. Что сегодня предлагает наука?

Современный уровень развития медицинской науки показывает, что у человечества есть все предпосылки для продолжительной и физически полноценной жизни

Альянс нашего университета с рядом компаний разработал устройство в виде чехла для мобильного телефона, которое позволяет осуществлять онлайн-мониторинг работы сердца и автоматически передавать информацию о состоянии его здоровья в медучреждение. С его помощью пациент может самостоятельно регистрировать ЭКГ в любое время в любом месте и получать оперативную онлайн-консультацию лечащего врача.

Это позволит избежать необратимых последствий и спасти тысячи жизней.

Далеко не каждому ученому важно донести свою идею не то что до разработчика, а даже до заказчика - в нашем случае пациента. Чтобы передовые разработки получили право на жизнь, в НТПБ создан Центр коммерциализации технологий.

Он позволит осуществлять трансфер идей в реальный сектор экономики. Цель центра - привлечь научные коллективы институтов Парка биомедицины к разработке инновационных программ для приоритетных проектов сферы здравоохранения и коммерческих структур.

Примером удачного проекта коммерциализации стала разработка лекарственного препарата для лечения целиакии (нарушение пищеварения. - Прим. ред.) учеными Института молекулярной медицины НТПБ Сеченовского университета. К его созданию приступили в 2017 году, для управления и продвижения проекта был создан инновационный стартап. Он занимается разработкой и коммерциализацией препарата, который уже прошел полный цикл доклинических исследований, сейчас необходимо масштабировать технологию промышленного производства, чтобы в 2020 году провести первую фазу клинических исследований. По нашим расчетам, перспективный рынок для этого лекарственного препарата в России оценивается ежегодно в 4 миллиарда рублей.

Современный уровень развития медицинской науки показывает, что у человечества есть все предпосылки для продолжительной и физически полноценной жизни. Ведущие ученые во всем мире сейчас ищут ответ на вопрос, как противостоять нейродегенеративным заболеваниям. Иначе, зачем человеку жить до ста и более лет, если он умственно неполноценен?

Сегодня это ключевой тренд в медицинской науке, который выделился даже в отдельное направление Neuroscience. Пока там нет прорывных открытий, и эти проблемы нам предстоит еще решать, впрочем, как и отвечать на любые вызовы времени.