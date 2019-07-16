Депутаты обсудят обнуление ставки НДС на транзит порожних вагонов

Законопроект о введении нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов внесен группой депутатов в Государственную Думу. "Теперь бизнес может рассчитывать, что уже в осеннюю сессию законопроект будет принят", - подчеркнул автор проекта депутат Алексей Кобилев.

"Это, безусловно, будет справедливо, особенно на фоне постоянного увеличения общей фискальной нагрузки на российский бизнес", - отметил глава ТПП России Сергей Катырин.

Напомним, что в нашей стране для международных транзитных перевозок товаров и сопутствующих транспортно-экспедиционных услуг Налоговым кодексом страны предусмотрена нулевая ставка НДС. А вот перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов, несмотря на такой же трансграничный характер операций, облагаются НДС по ставке 20 процентов.

Поскольку конечный потребитель услуги находится за пределами России, то он не может получить вычет предъявленных ему сумм российского НДС, и в этом суть проблемы.

"Бизнес платит больше, значит, заметно снижается конкурентоспособность российских железных дорог, падает привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей", - отметил Сергей Катырин.